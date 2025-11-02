Tuttosport.com

Gasperini e infortunio Dybala: “La cosa peggiore”. Poi sulla Roma: "Rispetto alle big ci mancano..."

Il tecnico dei giallorossi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta giallorossa in casa del Milan
2 min
Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta della Roma in casa del Milan decisa dalla rete di Pavlovic. Il tecnico giallorosso ha dichiarato: "Faccio fatica a voler cercare a tutti i costi cosa non è andato. Sono andate tante cose, questa è la strada che voglio percorrere. Quando esci da questo tipo di partite sei molto rammaricato per il risultato ma sei anche fiduciosoIo penso che stasera il salto di qualità lo abbiamo fatto, eccetto che per le conclusioniAbbiamo giocato un primo tempo di grande personalità, contro una grande squadra sul loro campo. Purtroppo si sbagliano i rigori, si sbagliano le occasioni ma la squadra ha interpretato bene le varie partite dentro la stessa partita".

Le parole di Gasperini

Gasperini ha confermato l'infortunio di Dybala in occasione del rigore parato da Maignan: "Rigore? La cosa peggiore è l'infortunio di Dybala. Adesso dovremo vedere, sicuramente tornerà dopo la sosta. Dispiace perché Dybala stava facendo una serie di partite da grande giocatore. Questa è la perdita peggiore di questa partita". Gasperini infine ha concluso così il suo intervento: "In queste partite che abbiamo perso dobbiamo alzare alcune cose che sono determinanti. Globalmente la squadra c'è, ci ha penalizzato sicuramente avere sbagliato quattro rigori su cinque tra campionato ed Europa. Poi vedo molte squadre nel finale con questi arrembaggi riuscire a trovare l'episodio di testa o in mischia in cui riescono a fare punti. A noi rispetto alle big ci manca questo e quando domini la partita di portarla a casa".

