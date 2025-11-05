Ancora Bailey dopo Dybala, la Roma continua a perdere pezzi: i tempi di recupero

La Roma tornerà in campo in Europa per affrontare in trasferta il Glasgow Rangers , in una sfida cruciale valida per la quarta giornata di Europa League. I giallorossi arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di risollevarsi nel proprio cammino europeo e mettere in cassaforte punti preziosi per la qualificazione alla fase successiva. Tuttavia, la vigilia del match è stata turbata da una notizia poco incoraggiante: Bailey , non farà parte della spedizione. Il giocatore, recentemente tornato a disposizione dopo un lungo stop, dovrà nuovamente fermarsi per un nuovo infortunio muscolare. Una tegola pesante per mister Gasperini , non l'unica visto il ko di Dybala e di Ferguson, che dovrà rimodellare l’attacco e trovare soluzioni alternative per mantenere alto il livello offensivo della squadra.

Nuovo stop per Bailey

L’esterno offensivo Bailey è costretto a fermarsi ancora una volta. L’ex Aston Villa ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro, un problema che lo terrà lontano dai campi per un periodo ancora da definire. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio e lo staff medico giallorosso valuterà nei prossimi giorni i tempi di recupero. Una brutta notizia per la Roma, che perde così un calciatore importante per imprevedibiità e qualità nel sistema di gioco di Gasperini. Bailey era rientrato soltanto da poche settimane dopo un precedente infortunio muscolare, ritrovando gradualmente ritmo e fiducia. La nuova ricaduta rappresenta quindi un duro colpo non solo per il tecnico, ma anche per il giocatore stesso, che dovrà affrontare un altro periodo di riabilitazione.

I convocati della Roma

Ecco i calciatori giallorossi convocati per la sfida ai Rangers da mister Gasperini con tre assenze importanti nel reparto offensivo visti i problemi per Dybala, Ferguson e ora di Bailey:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy