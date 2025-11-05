Gasperini: "Soulé frenato da Dybala? Secondo me... Fondamentale raggiungere la qualificazione"

"Speranza di entrare tra le prime otto? Intanto bisogna conquistare l'ingresso, poi le due partite in casa (perse contro Lille e Viktoria Plzen) ci costringono ad avere molta attenzione perché nelle prossime cinque dobbiamo vincerne almeno tre per raggiungere prima di tutto la qualificazione . Le gare sono tutte difficili, perché in Europa ci sono squadre molto preparate. Abbiamo visto che per tutto il calcio italiano ci sono delle difficoltà a giocare sui ritmi europei che sono diversi rispetto a quelli del nostro campionato". Lo ha detto il tecnico della Roma , Gian Piero Gasperini , alla vigilia del match contro i Rangers in Europa League . All'Ibrox Stadium di Glasgow ci sarà un ambiente infuocato: "Quando vieni a giocare su questi campi le partite sono sempre molto difficili, gli ambienti sono caldi e carichi, contro squadre molto dinamiche. Ci aspettiamo una partita impegnativa sotto l'aspetto atletico", ha aggiunto.

Gasperini: "Stanotte riposeremo, domani in campo no"

"Rotazioni in vista dell'Udinese? Penso solo alla partita di domani. Alla gara di domenica ci penseremo in un secondo momento. Abbiamo degli infortuni, ma cosa vuol dire riposare? Stanotte riposeremo, domani in campo no. Faccio fatica a entrare in questa cultura del riposo. Se uno sta bene, gioca. Il turn over è diverso, se posso far giocare un calciatore per valutarlo o perché sta bene è un altro discorso" ha affermato Gian Piero Gasperini in merito alla questione turnover, e in merito all'emergenza in attacco (assenti Ferguson, Bailey e Dybala) apre le porte alla titolarità di Dovbyk: "Se è un momento decisivo per lui? Sta bene, fortunatamente è a disposizione e non c'è mai un momento decisivo in assoluto. Ogni momento ha la sua importanza e questo domani lo è per l'Europa League", ha aggiunto Gasperini.

"Soulé un valore per la squadra. Dybala lo aiuta"

"Soulé col freno a mano tirato se gioca con Dybala? Secondo me no. Paulo è un riferimento tecnico importante che aiuta anche chi gioca vicino a lui. E questa è la caratteristica dei calciatori forti". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia del match contro il Rangers, parlando della convivenza in attacco tra i due argentini. E sul rendimento di Soulé: "Ha fatto delle ottime prestazioni, poi bisogna comprendere che per gli attaccanti non è sempre facile dare continuità alle prestazioni. Lui ha giocato sempre, a volte ha dato la sensazione di essere un po' più stanco ed è stato sostituito, ma poi è stato schierato anche nelle gare successive. Soulé rappresenta un valore per la squadra", ha aggiunto.