Gasperini: “Roma cresciuta sulle prestazioni, ora ci esprimiamo meglio”. Su Dovbyk...

"Vincere su questi campi non è mai semplice. Sono squadre sempre molto impegnative sul piano atletico. Abbiamo fatto una buona partita. È un buon momento e abbiamo fatto bene anche sul piano tecnico. Poi abbiamo avuto qualche problema nel secondo tempo ,ma quando fai questo tipo dipartire ci sta". Così Gian Piero Gasperini commenta l'esito della trasferta di Glasgow, che ha visto la Roma ritrovare il successo grazie alle reti di Matias Soulé e Lorenzo Pellegrini . Un risultato che segue le due sconfitte consecutive contro Viktoria Plzen e Lilla e che consente ai giallorossi di risalire al 18º posto con 6 punti in classifica. Il calendario prevede ora la gara interna con l' Udinese di domenica 9. In Europa invece, il prossimo impegno sarà il 27 novembre all'Olimpico contro il Midtjylland capolista.

Gasperini: "Ko con Inter e Milan aiutano"

"È fondamentale fare reparto anche in attacco dove non si fa gioco individuale. Il gol di Pellegrini ne è stato un esempio - ha dichiarato ai microfoni Sky - . E se trovi fiducia con questo tipo di gol sicuramente poi nei fai altri. Il mio bilancio finora? Siamo cresciuti sul piano delle prestazioni anche se non significa sempre fare risultato. All’inizio abbiamo fatto risultato con prestazioni meno convincenti. Ma la prestazione da fiducia. Le sconfitte con inter e Milan ci hanno aiutato. A volte certe sconfitte aiutano più di certe vittorie. Dovbyk? La sua condizione fisica e atletica è superiore a prima. Entra nei gol come oggi nel secondo. È andato vicino nelle conclusioni. E quando un attaccante arriva in porta o in zona gol poi il gol lo trova. Rispetto a inizio stagione è migliorato. È mancino ma tira di destro? È sempre così. È difficile far tirare di destro i mancini e di mancino i destri (ride, ndr). E poi soffriamo la mancanza nel reparto di 3 giocatori: Bailey, Ferguson e Dybala. Ora c’è l’Udinese e poi la sosta. Ci auguriamo di chiudere bene ciclo e di recuperare".

Pellegrini: "Contento di Gasperini"

Anche Pellegrini ha fatto il punto sulla prestazione di Glasgow: "Era importante vincere per recuperare un po' di quello che era stato e l'abbiamo fatto. Non era una partita semplice, era importante dare continuità a quello che stiamo facendo nelle ultime partite. Si può fare ancora meglio, ma siamo sulla strada giusta. Stiamo facendo molto meglio in queste ultime partite, oggi si potevano fare più gol. Credo che sia presto per fotografare il campionato e l'Europa League. Va apprezzato il continuo miglioramento di questo gruppo. Si vedono a occhio nudo i miglioramenti, l'obiettivo è continuare a migliorarci. L'inizio è stato un pochino difficile, perché venivo dall'infortunio e dall'intervento. Gli allenamenti sì, ma le partite sono le partite. Dal derby ho avuto quella continuità che desideravo. Mi sentivo come se non riuscissi a recuperare molto bene, adesso mi sento bene, lucido e libero. Sono tanto contento di questo. Questa estate è stata molto particolare e tanto difficile mentalmente. Gasperini? È molto esigente sicuramente, con noi sa quali sono le corde giuste da toccare. Sono molto contento sia da giocatore che da tifoso che sia lui l'allenatore della Roma", ha concluso.