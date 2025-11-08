Soulé rende meglio senza Dybala: la Roma se li gode, ma il dato parla chiaro

In una Roma che stenta in attacco, c’è un giocatore che a differenza di altri il suo apporto lo ha sempre dato. Si tratta di Matias Soulé , il cui 2025 rispecchia le attese che il suo acquisto aveva creato due estati fa. Con quella realizzata in Scozia giovedì sera, sono nove le reti dell’argentino in giallorosso, di cui 8 nell’anno solare. Ma a cambiare il corso del suo destino è stato Claudio Ranieri . Lo scorso inverno l’ex tecnico della Roma si oppose alla cessione rigenerando un calciatore che, nei primi sei mesi nella Capitale, aveva pagato il salto di qualità dal Frosinone ai giallorossi e soprattutto i tanti cambi in panchina. Da Ranieri a Gasperini , poi, Soulé è rimasto un imprescindibile e oggi con 4 gol è il miglior marcatore della squadra. Reti, tra l’altro, decisive perché col Pisa ha firmato quella della vittoria, mentre contro la Fiorentina ha riaperto la partita. E se con il Verona l’ha chiusa, contro i Rangers l’ha aperta. Insomma, più di Dybala , oggi, la vera gemma in casa Roma si chiama Soulé.

Gasperini su Soulé

C’è un ulteriore aspetto che ha contraddistinto la prima parte di campionato: tutte le sue prestazioni migliori sono coincise con l’assenza del connazionale. Al contrario, quando Dybala stava crescendo di condizione, Soulé veniva oscurato. Solo una coincidenza per Gasperini, che a Glasgow aveva spiegato così la questione: «Mati ha fatto ottime prestazioni - le parole dell’allenatore -, poi dobbiamo comprendere che per gli attaccanti non è facile dare continuità di rendimento. A volte ha dato la sensazione di essere più stanco e in quelle circostanze è stato tolto, per il resto ha sempre giocato. È un valore per questa squadra e non credo abbia una sorta di timore reverenziale nei confronti di Dybala quando giocano insieme. Paulo è un riferimento tecnico e aiuta a giocare bene chi gli sta vicino».

Meglio senza Dybala

Tre dei 4 gol segnati da Soulé, però, sono arrivati quando il suo compagno non c’era. Se è una coincidenza o una reale difficoltà di convivenza è presto per dirlo, di sicuro con Dybala in campo, Matias - mancino come Paulo - deve spostarsi a sinistra, attaccando così la porta col piede debole. Domani contro l’Udinese l’equivoco tattico non si presenterà perché la Joya sarà ancora fuori per la lesione muscolare: attacco ancora sulle spalle di Soulé, Pellegrini e Dovbyk. Ma Udinese-Roma significa anche l’ex Zaniolo contro i giallorossi: «La mia ragazza e mio figlio sono di Roma, non rifarei l’esultanza con l’Atalanta all’Olimpico - ha detto l’attaccante a Dazn - e chiedo scusa a tutti quelli che si sono sentiti chiamati in causa. Nella vita si sbaglia e non sai mai cosa potrà succedere».