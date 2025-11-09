La Roma di Gasperini vola prima in classifica: 2-0 senza centravanti all'Udinese

Dopo il ko di Milano, la Roma si rialza e batte in casa l'Udinese per 2-0 grazie ad un gol per tempo, prendendosi così la testa della classifica, in attesa dell'impegno dell'Inter contro la Lazio. Il vantaggio dei giallorossi arriva sul finire del primo tempo grazie a Pellegrini che trasforma un calcio di rigore per fallo di mano di Kamara. Nella ripresa l'Udinese ci prova ma il raddoppio arriva con Celik al minuto 61 su assist di Mancini. La squadra di Gasperini sale così a quota 24 punti, sfruttando il ko del Napoli a Bologna e il pari che il Milan ha subito a Parma in rimonta.
Roma-Udinese 2-0, la cronaca
Al 21' la prima occasione. Cross di Wesley dal lato corto dell'area, Celik va ad incornare di testa e sfiora il palo alla destra di Okoye. Cinque minuti più tardi c'è la risposta dei friulani: Atta buca in profondità la difesa giallorossa, sterza sul recupero di Wesley e cerca un diagonale che termina non lontano dalla porta di Svilar. Al 30' altra chance per la Roma. Dopo un tiro di Dovbyk respinto, Cristante si impadronisce di una palla dal limite dell'area e lascia partire una conclusione che viene deviata sul palo. Al 42' è un episodio da moviola a sbloccare il match: Kamara tocca col braccio in area e l'arbitro Collu concede il rigore dopo l'intervento del Var. Dopo gli errori di Dybala (contro il Milan) e di Soulè e Dovbyk (contro il Viktoria Plzen), Pellegrini si prende la responsabilità e dagli undici metri fa esultare l'Olimpico. L'unica nota stonata del primo tempo romanista è l'infortunio di Dovbyk, che lascia il posto a Baldanzi e si unisce a Dybala, Bailey, Ferguson e Angelino nella già affollata infermeria giallorossa. Col falso nove la manovra della Roma diventa ancora più fluida. E al 61' il 2-0 nasce su un'azione di marca gasperiniana: Celik premia la sovrapposizione di Mancini e chiude la triangolazione in area con un destro che buca l'opposizione di Okoye. Al 73' l'Udinese ha la chance per riaprirla: Ndicka sbaglia il passaggio e regala palla a Zaniolo, ma Svilar salva tutto chiudendo la saracinesca all'ex di turno. L'estremo difensore giallorosso si ripete all'85' sul colpo di testa del neo entrato Bayo, mentre nel finale è il palo a salvarlo su un tiro di Atta.