Kone senza freni: "La Roma merita il primo posto". Poi lancia la sfida alle antagoniste 

Direttamente dal ritiro della nazionale francese, Manu Koné ha parlato in vista delle partite contro Ucraina e Azerbaigian. Il centrocampista della Roma ha parlato così della sua situazione in giallorosso. "Non dobbiamo pensare di essere campioni - ha detto lo stesso giocatore -. Meritiamo il primato, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Vogliamo rimanere tra i migliori", le parole del 24enne in conferenza stampa in vista del match contro l'Ucraina. Una gara che può consegnare ai francesi il pass per il Mondiale, obiettivo che nel caso dell'Italia è sfumato per due edizioni consecutive: "Non ne parlo molto con i miei compagni di squadra italiani. Ma è complicato essere una grande nazione e non giocare la Coppa del Mondo. Non ci siamo ancora qualificati, abbiamo ancora una partita da vincere giovedì. Dobbiamo fare il nostro lavoro in campo”.