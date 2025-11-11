Kone senza freni: "La Roma merita il primo posto". Poi lancia la sfida alle antagoniste 

Direttamente dal ritiro della nazionale francese, Manu Koné ha parlato in vista delle partite contro Ucraina e Azerbaigian. Il centrocampista della Roma ha parlato così della sua situazione in giallorosso. "Non dobbiamo pensare di essere campioni - ha detto lo stesso giocatore -. Meritiamo il primato, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Vogliamo rimanere tra i migliori", le parole del 24enne in conferenza stampa in vista del match contro l'Ucraina. Una gara che può consegnare ai francesi il pass per il Mondiale, obiettivo che nel caso dell'Italia è sfumato per due edizioni consecutive: "Non ne parlo molto con i miei compagni di squadra italiani. Ma è complicato essere una grande nazione e non giocare la Coppa del Mondo. Non ci siamo ancora qualificati, abbiamo ancora una partita da vincere giovedì. Dobbiamo fare il nostro lavoro in campo”.
Per Deschamps è "sottovalutato"
Da quando è nella Capitale Kone ha conquistato un posto stabile con la nazionale di Deschamps: "Mi guadagno spazio grazie alle mie prestazioni. Quando il Ct mi dà spazio, cerco di farmi trovare pronto. Spero di continuare così". Per Deschamps Kone è "sottovalutato". E per il diretto interessato è in parte vero: "Credo che questo sia dovuto al fatto che ho lasciato presto la Francia, quindi in patria non ero molto conosciuto. Credo che le mie qualità siano state notate maggiormente dopo le mie ultime apparizioni in Nazionale". Nessuna intenzione però di cambiare squadra, almeno per il momento: "Mi trovo molto bene alla Roma, faccio parte di una grande squadra e siamo in vetta alla classifica".