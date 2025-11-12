Roma, Gasperini non si nasconde: "Scudetto? Giusto sognare. Progetto stadio meraviglioso"

"Tutti sono liberi di sognare. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento". A dirlo è Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni Rai per fare il punto sulla stagione della Roma, che ha ha raggiunto dopo avere concluso uno storico ciclo all'Atalanta lungo 9 anni e che ha fruttato il trionfo in Europa League nel 2024 oltre che 3 finali di Coppa Italia. Sotto la sua guida, all'11ª giornata di campionato i giallorossi viaggiano a quota 24 punti a pari merito con l'Inter capolista. L'agenda di Matias Soulé e compagni prevede ora la trasferta di Cremona del 23 novembre e a seguire il ritorno in Europa contro i danesi del Midtjylland primo in classifica in programma giovedì 27. Poi, lo scontro con il Napoli di Antonio Conte del 30 novembre all'Olimpico. Queste le parole dell'ex Dea: "Se è importante crederci? Quello sicuramente, perché la squadra, con il suo atteggiamento e il suo comportamento, ci crede in ogni partita. Però siamo solamente all'inizio: già quando fai un bel sogno è qualcosa di buono".