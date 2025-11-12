Roma, Gasperini non si nasconde: "Scudetto? Giusto sognare. Progetto stadio meraviglioso"

"Tutti sono liberi di sognare. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento". A dirlo è Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni Rai per fare il punto sulla stagione della Roma, che ha ha raggiunto dopo avere concluso uno storico ciclo all'Atalanta lungo 9 anni e che ha fruttato il trionfo in Europa League nel 2024 oltre che 3 finali di Coppa Italia. Sotto la sua guida, all'11ª giornata di campionato i giallorossi viaggiano a quota 24 punti a pari merito con l'Inter capolista. L'agenda di Matias Soulé e compagni prevede ora la trasferta di Cremona del 23 novembre e a seguire il ritorno in Europa contro i danesi del Midtjylland primo in classifica in programma giovedì 27. Poi, lo scontro con il Napoli di Antonio Conte del 30 novembre all'Olimpico. Queste le parole dell'ex Dea: "Se è importante crederci? Quello sicuramente, perché la squadra, con il suo atteggiamento e il suo comportamento, ci crede in ogni partita. Però siamo solamente all'inizio: già quando fai un bel sogno è qualcosa di buono".
Gasperini: "Friedkin hanno voglia di investire"
"Abbiamo fatto un ottimo lavoro all'inizio, ora stiamo raccogliendo buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato. Il mercato di gennaio? Come vale sempre per tutte le squadre, si deciderà sul momento. I tifosi? Col tempo ci si conquista l'uno con l'altro, ci si conosce e ci si apprezza ogni giorno di più. Non è una cosa che si può ottenere baciando la maglia o andando sotto la curva". Così invece sul proposito dei Friedkin di costruire un stadio di proprietà nell'area di Pietralata: "Sarebbe un grande regalo da parte della proprietà, ho visto il progetto ed è meraviglioso, la società ha voglia di investire". Nel mentre, il tecnico ha ripreso la preparazione al netto dei convocati con le rispettive nazionali. Sono questi Kone (Francia), Cristante e Mancini (Italia), Ziolkowski (Polonia), El Aynaoui (Marocco), Wesley (Brasile), Tsimikas (Grecia), Celik (Turchia), Pisilli (Italia U21) e Sangaré (Spagna U19). Fermi invece ai box Dybala, Bailey, Dovbyk, Angelino, Ferguson e Ndicka.