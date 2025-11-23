Cremonese-Roma: orario, probabili formazioni e dove vedere in diretta tv e streaming la Serie A

"I miracoli non li fa nessuno. Bisogna solo lavorare: dico che si è liberi di sognare, ma i sogni che si avverano sono rarissimi. Ci si ricorda solo degli incubi o dei sogni molto belli. Questo è uno di quelli belli. Ma è presto, abbiamo appena iniziato. La strada tracciata è molto buona e c’è la sensazione che la squadra sia cresciuta sul piano tecnico. Questa è la base. Stiamo facendo giocate migliori rispetto a qualche settimana fa e c’è una coralità di gioco superiore. I margini di miglioramento ci sono sempre, sono infiniti, li hanno anche le squadre top. Si lavora per quello." Si lavora anche per dare continuità agli innumerevoli risultati positivi conquistati finora, questo è poco ma sicuro. Questo quanto affermato da Gasperini in conferenza stampa, il quale arriva alla sfida contro la Cremonese con uno spirito positivo, ma soprattutto con la possibilità di riconquistare nuovamente la vetta della classifica, con un occhio al big match della serata: il derby tra Inter e Milan. Sul versante opposto ha parlato Davide Nicola, che ben ha figurato in questo avvio di stagione con la sua Cremonese: "Parlare della Roma - ha detto Nicola presentando la partita - significa parlare di un grande allenatore come Gasperini, uno dei migliori in circolazione e autentico innovatore degli ultimi anni. La Roma è una grande realtà che sta sognando in grande. Noi siamo una piccola realtà ma molto testarda. Avremo di fronte la migliore difesa del campionato, direi che è un dato alquanto eloquente e sembra non ci siano i presupposti per creare a loro problemi. Ho visto qualche gara della Roma e ai ragazzi ho detto che vogliamo creare fastidi, dobbiamo andare in campo con la scintilla giusta e credere che possiamo farcela. Abbiamo voglia di misurarci contro la capolista, ma tutte le avversarie sono difficili da affrontare. C’è chi punta allo scudetto e all'Europa, c’è chi punta a obiettivi meno ambiziosi ma chiunque lotta per arrivarci e non molla nulla".