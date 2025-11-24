La Roma non si ferma: "È giusto sognare!"

CREMONA - La Roma si tiene stretto il primo posto in classifica regalandosi la vittoria numero nove in campionato . Allo “Zini” la truppa di Gasperini supera la Cremonese 3-1 grazie alla quinta rete stagionale di Soulé, al primo centro in giallorosso di Ferguson e al gol che ha chiuso la contesa firmato da Wesley . E a fine partita l’allenatore romanista non si è nascosto "Quando sei in queste posizioni, è giusto sognare. Stiamo vivendo un sogno e finché si può, cerchiamo di allungarlo". Un chiaro messaggio ad Antonio Conte e al suo Napoli avversario all’Olimpico nel big match di domenica prossima. Una partita che Gasperini dovrà seguire dalla tribuna stante l’espulsione al 17’ del secondo tempo per proteste: "Il quarto uomo ha fatto due errori molto grossolani: è stato richiamato due volte, una pessima presenza", ha spiegato in conferenza stampa il tecnico.

Roma, 3-1 alla Cremonese: la cronaca del match

Allo Zini i giallorossi hanno portato a casa i tre punti ma hanno lasciato l’inviolabilità durata 7 partite. Il gol di Folino al 48’ della ripresa è soltanto il settimo in stagione della difesa meno battuta in serie A. Però contro la Cremonese Svilar ha dovuto sudare, a cominciare dal 15’ disinnescando Bonazzoli. Passano due minuti e la Roma si porta in vantaggio. Kone innesca Soulé. L’attaccante argentino fa quello che meglio gli riesce, dal limite dell’area di rigore lascia partite un mancino preciso sul quale Audero non può fare nulla. Trascorrono appena 10’ e la squadra di Gasperini raddoppia con Pellegrini. Gol però cancellato dal Var per il fuorigioco del centrocampista. Alla mezzora Svilar si supera negando il gol due volte a Vandeputte da posizione centrale. Prima dell’intervallo la Cremonese assapora la possibilità di pareggiare. Ayroldi concede un rigore ai grigiorossi per un tocco di mano di Mancini, ma dopo la review la posizione del braccio del difensore azzurro viene giudicata non punibile. A proposito di decisioni arbitrali al 17’ del secondo tempo Gasperini viene espulso ma questo non gli impedisce di cambiare il volto del match. Dopo avere inserito El Aynaoui al rientro dagli spogliatoi sceglie Ferguson e al 19’ i due confezionano il raddoppio. El Aynaoui rifinisce per l’irlandese che di destro segna il suo primo gol con la maglia giallorossa. Passano pochi minuti e la capolista chiude i conti. Triangolazione a metà campo tra Ferguson, El Shaarawy e Wesley con il brasiliano che a tu per tu con Audero non sbaglia, tocco sotto e terzo gol di giornata per la Roma. Prima del triplice fischio la Cremonese prova a tornare in partita con la rete di testa firmata da Folino.

Le parole di Davide Nicola

"Sono soddisfatto di aver trovato il 3-1 e di aver visto la squadra che poi ha cercato il 3-2" ha dichiarato a fine gara Davide Nicola. L’allenatore grigiorosso ha evidenziato un tema della partita: "Quando subisci il vantaggio che cresce, a livello mentale diventa difficile. Contro una squadra molto forte abbiamo giocato con il piglio giusto. Ci è mancata la capacità di trovare il vantaggio, che sarebbe stato estremamente meritato nel primo tempo". Con i tre punti dello Zini la Roma sale a quota 27 riportandosi a +2 dal Napoli. Per i giallorossi anche un nuovo tabù sfatato: sempre sconfitta in questo campionato dopo le pause nazionali. Per la Cremonese, il ko la lascia a 14 punti a 6 lunghezze dal Genoa terzultimo.