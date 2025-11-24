Dybala e Bailey, novità Roma dall’infermeria: Gasperini fa un mezzo sorriso

Dopo il successo contro la Cremonese che ha consegnato ai giallorossi il primato solitario in classifica, la Roma è tornata al lavoro a Trigoria per preparare la sfida di Europa League contro il Midtjylland, la capolista del girone unico della manifestazione. La seduta odierna del 24 novembre ha portato notizie incoraggianti a mister Gasperini, che ha ritrovato in gruppo – seppur solo in parte – Paulo Dybala e Leon Bailey , fermi ai box da diverse settimane.

Dybala e Bailey tornano a lavorare con il gruppo

Dybala era fuori dalla gara con il Milan, quando un problema muscolare lo aveva costretto al cambio dopo il calcio di rigore fallito. Gli esami avevano evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro, un infortunio che ha imposto prudenza e un percorso di recupero progressivo. Ora si è rivisto parzialmente con il gruppo. Buone notizie anche per Bailey, reduce da un inizio di stagione complicato e costellato da acciacchi. L’esterno giamaicano si era fermato in allenamento, riportando anche lui una lesione al bicipite femorale sinistro. Oggi il classe ’97 è tornato a svolgere parte della seduta con i compagni, un passo significativo verso il pieno ritorno in condizione.

Gasperini prepara la sfida europea

Con un primo posto conquistato e difeso con autorità, la Roma guarda ora all’Europa League. Gasperini potrà valutare nei prossimi giorni l’evoluzione delle condizioni dei due giocatori, anche se al momento il loro impiego contro il Midtjylland è da escludere. I giallorossi puntano comunque a proseguire il buon momento, forti dell’entusiasmo generato dalla vittoria contro la Cremonese e dal segnale positivo arrivato dall’infermeria. Ma avranno di fronte la prima in classifica del girone unico e i giallorossi non possono perdere altri punti per strada se vogliono cercare di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale e quindi tra le prime otto.