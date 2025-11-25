Capello esalta Gasperini: "Questa Roma sembra la mia, ha fatto crescere Dybala e Soulé"

Capello non ha dubbi sottolineando di nuovo l'importanza dell'ex allenatore del'Atalanta: "Sì, Gasperini è stato molto bravo a infondere fiducia ai giocatori. Ha studiato le loro caratteristiche e ora sa perfettamente cosa possono dargli. I calciatori sentono la fiducia, capiscono che il sistema di gioco è dispendioso e richiede concentrazione. Ha fatto crescere Dybala , ma soprattutto Soulé: significa che è entrato nella loro testa"

Gasperini e Roma

Sul rapporto tra l'allenatore e la piazza Capello ne sa qualcosa: "Roma è una piazza godereccia, ma per Gasperini il godimento è solo vincere. Mi assomiglia sotto questo aspetto: il vero piacere è vedere la squadra fare ciò che si è preparato e la maturazione dei giovani. Sarà competitivo fino alla fine".

Chi è la prima avversaria?

La Roma comanda la classifica a +2 sulla coppia Milan-Napoli e a +2 sull'Inter, chi è la rivale? Capello: "Attenzione al Milan. La Roma ha le coppe, che tolgono energie e non permettono di recuperare. Questo potrebbe favorire i rossoneri".