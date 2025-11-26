Gasperini: "Roma con varianti e personalità, altrimenti sarebbe complicato". Poi la risposta su Dybala

Una Roma esaltante in Serie A , con il primo posto in solitaria dopo le prime 12 giornate di campionato e con il sogno Scudetto da coltivare . La voglia per i giallorossi è quella di fare una grande stagione anche in Europa League , dove l'avvio è stato a corrente alternata con 2 vittorie e 2 sconfitte. Per questo domani contro il Midtjylland la squadra di Gian Piero Gasperini proverà a dare seguito alla vittoria in casa dei Rangers dello scorso 6 novembre. A presentare la partita, che si giocherà all'Olimpico a partire dalle 18.45, il tecnico giallorsso insieme a Bryan Cristante . Una sfida che anticipa il big match di campionato contro il Napoli ( nel quale non ci sarà Gasperini ).

Roma-Midtjylland, parla Gasperini

Così Gasperini sulla sfida di domani: "Giochiamo contro una bella squadra, con giovani di qualità e un gioco offensivo. Hanno molte soluzioni e buone individualità. Mi aspetto una partita piacevole e aperta, tra due squadre che cercano sempre il gol. I Paesi scandinavi lavorano molto bene. Sono sempre stati forti fisicamente, ma ora hanno anche calciatori tecnici e di qualità. Si sono sviluppati in maniera importante, ottenendo risultati sia a livello di club sia con le nazionali. Con i campionati principali c’è ancora differenza tecnica, ma il fatto che abbiano vinto tutte e quattro le partite è significativo".

Gasperini, oltre alla parte atletica, sta lavorando anche su quella mentale? "Ridurre tutto alla condizione atletica sarebbe limitante. Il calcio è un insieme di tanti aspetti. La squadra sta bene perché ha migliorato il lavoro collettivo e l’organizzazione tattica. Siamo cresciuti, abbiamo più varianti e personalità, anche fuori casa in ambienti difficili. Abbiamo giocatori forti: altrimenti sarebbe complicato. Questo mix ci ha permesso di ottenere ottimi risultati. Ora dobbiamo continuare con la stessa spinta e lo stesso entusiasmo per migliorare ancora".

"Dybala? La cosa fondamentale è che..."

Gasperini si è soffermato anche su diversi singoli. A partire da Dybala e Bailey: "La cosa fondamentale è che abbiano recuperato completamente. Oggi faranno il secondo allenamento con il gruppo e, se tutto procede bene, saranno disponibili. I minuti contano relativamente: l’importante è che stiano bene". Sulle assenze di Ndicka ed El Aynaoui: "Dovrebbero partire circa una settimana prima della Coppa d’Africa e contro il Como probabilmente non ci saranno. Mi spiace perderli ora, ma andremo avanti con le nostre tante risorse e compenseremo le assenze. Era qualcosa che sapevamo già. Sono due giocatori che, con Costa d’Avorio e Marocco, possono arrivare lontano nella competizione. Non gufiamo…".

Per quanto riguarda Hermoso e Ziolkowski: "Ho sostituito Ziolkowski per via dell’ammonizione: non potevamo rischiare di restare in dieci. Ho inserito El Aynaoui, che è in ottima forma. Hermoso ieri ha fatto molto bene, oggi valuteremo le sue condizioni, così come quelle di Bailey e Dybala. Se li convoco significa che possono scendere in campo".