"Su Koné era fallo": Gasperini amaro sul gol del Napoli, poi la strigliata: "Roma, troppo lenti"

"Questi episodi si possono vedere in tanti modi, faccio fatica ad essere così netto. Il giocatore alza il piede e sgambetta Koné, ma non è così netto. Questa entrata in scivolata oltremodo viene sempre fischiata, ma non è questo. Ci siamo trovati scoperti in contropiede e non dovevamo concedere queste ripartenze. Non le hanno avute quando eravamo in svantaggio, quindi errore nostro". Così l'allenatore della Roma Gian Piero Gasperini commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Napoli in campionato , partendo da un episodio da cui è scaturita poi l'azione del gol di Neres. "Abbiamo fatto tante partite e presi pochi gol. In altri modi prendi altri tipi di gol, è chiaro che dobbiamo mantenere sempre delle coperture, ma al momento siamo sempre nei piani alti della classifica " , ha aggiunto il tecnico giallorosso.

"Partita bloccata"

"Anche il Napoli ha tirato pochissimo, a livello produttivo una partita bloccata. Ci dispiace non aver messo l'energia giusta e l'abbiamo pagata. Non avevamo la solita velocità e quando la palla gira lentamente, ci metti l'organizzazione del Napoli, diventa più difficile. Siamo arrivati un po' incerottati e non abbiamo giocato come sempre". "Sono state partite diverse con Milan e Inter, questa sera abbiamo giocato un oò di più sottotono, ma proprio il ritmo della partita è stato meno bello del solito. Non avevamo l'energia nervosa giusta, è un peccato e ci dispiace. Questa è una gara ad eliminazione, il campionato è molto lungo. Ora abbiamo una settimana di tempo, poi ripartirà il tour de force" ha spiegato Gasperini.

Le parole di Gasperini in conferenza

Poi, in conferenza stampa, ha dichiarato: "Due giorni in meno per recuperare pesano? Ci hanno penalizzato? Non sempre, però in questa situazione non abbiamo recuperato benissimo: abbiamo giocato su ritmi lenti, sia nella corsa che nel giro palla. Non avevamo la solita energia, poi l'impegno è stato notevole. Non dovevamo prendere quel tipo di gol: era una gara bloccata, non bella e lenta. L'episodio è stato un contropiede, eravamo sbilanciati e loro sono stati bravi. Questo ha determinato il risultato, rimontare non era facile: sarebbe servità rapidità. Era fallo su Koné? Ci sono le immagini, li hanno sempre fischiati: è vero che prende la palla, ma alza il piede e l'arbitro era lì. Si può dare, non dare: in genere lo si fischia. Ripeto, dovevamo essere più equilibrati. In avanti han girato poco perché la squadra era lenta e forse si muovevano poco. Il giropalla è stato lento, spesso indietro o laterale. Non avevamo lo spunto giusto anche per saltare l'uomo: questo non ci ha permesso di segnare. Scudetto? Non partecipo a questa discussione, sono concentrato a far rendere al meglio la squadra: i calciatori stanno dando tutto. Siamo rammaricati perché non abbiamo fatto la gara che volevamo. Ci sono tante squadre lassù, potrebbe aggiungersi anche l'Atalanta... la concorrenza è folta, la nostra strada passa dal lavorare di più".