Pagelle Roma-Napoli: Svilar-Vanja, portieri da urlo. Soulé innocuo, Neres incontenibile

Nella sfida dell'Olimpico il Napoli di Antonio Conte ha battuto la Roma di Gian Piero Gasperini, con l'ex allenatore dell'Atalanta che è stato costretto a guardare la partita dalla tribuna a causa della squalifica maturata nel turno precedente. A decidere il match è stata la rete di David Neres, che continua a confermare il suo periodo di forma, oltre a rivelarsi il migliore in campo. Regge bene anche la difesa partenopea, con Buongiorno e Rrahmani che hanno chiuso ogni attacco dei giallorossi. Di seguito voti e guidizi delle due squadre.
La pagelle Roma
Svilar 6.5 Sventa un contropiede uscendo con coraggio fuori confine, attento su qualche pallone pericoloso in direzione dello specchio.
Mancini 6 Costretto agli straordinari, deve metterci più intensità contro le armi offensive del Napoli. Dei tre lì dietro è quello che sbaglia meno.
Ndicka 5.5 Costretto spesso alle cattive per arginare i movimenti di Hojlund. In chiara difficoltà nelle letture preventive, serata non brillante.
Hermoso 6 Fatica a prendere le misure a Neres, non molla però e spesso riesce a metterci una pezza in ripiegamento.
Celik 5.5 Più prudente vedendo la pericolosità delle frecce di Conte, non brilla per intraprendenza.
Cristante 5 Neres lo fulmina in velocità e il Napoli passa, più in generale sembra mancargli la so lita energia. El Aynaoui (16' st) 6 Rimane basso a impostare e a fare da schermo.
Koné 5.5 Stringe i denti ma non basta a tenere il passo dei fantasisti azzurri. Troppe volte im preciso.
Wesley 5.5 Soffre la velocità di Di Lorenzo, preso spesso in mezzo non trova neanche il giusto ritmo per prendere il fondo come servirebbe. El Shaarawy (37' st) ng.
Soulé 5 Troppo innocuo per notti così importanti. Spalle alla porta è inoffensivo, non riesce mai a ritagliarsi lo spazio per entrare nel vivo. Dybala (16' st) 6 Subentro che sembra non accendere la Roma, poi una super giocata manda in porta Baldanzi.
Pellegrini 6 Uno strappo nel primo tempo che non trova sbocchi offensivi, nel secondo tempo ci mette tanta voglia, provando qualche giocata da fuori. Bailey (35' st) ng.
Ferguson 5 In ritardo su una giocata di Pellegrini, si lascia quasi sempre anticipare e la Roma non trova gli appoggi. Bocciato già all'intervallo. Baldanzi (1' st) 6 Prova a svariare molto per offrire risorse in modo diverso, ha la chance del pareggio poi respinta da Milinkovic.
All. Gasperini (squalificato, Gritti in panchina) 5.5 Fallisce un altro scontro diretto dopo quello con le milanesi. Quarto ko per 1-0, stavolta frutto di una Roma non brillante.
Le pagelle del Napoli
Milinkovic-Savic 6.5 Decisivo nel finale: si allunga su Baldanzi e mette il suo zampino in una vittoria fondamentale.
Beukema 6.5 Tiene il passo di Pellegrini e accorcia pure sugli esterni quando la sua metà campo è scoperta.
Rrahmani 7 Pulito su Koné e il Napoli prende campo verso il vantaggio. Cambiano gli attaccanti della Roma e lui rimane perfetto.
Buongiorno 7 Gioca d'anticipo su Soulé, resta ordinato e preci so anche contro Dybala e si propone pure con buona costanza in avanti.
Di Lorenzo 6.5 Stravince il duello su quella fascia con Wesley: offre raddoppi e non rinuncia a una rincorsa in più quando c'è da difendere e soffrire.
Lobotka 6.5 La Roma gli toglie palleggio, deve alzare il livello d'agonismo pur rimanendo lucidissimo quando c'è da gestire e organizzare.
McTominay 7 Intensità e palleggio, domina in mezzo al campo e alza il livello delle giocate quando i giallorossi lo raddoppiano.
Olivera 6 Reattivo e caparbio su quel lato di campo, copre bene ogni incursione e chiude in crescendo.
Neres 7.5 Dribbla, rifinisce e buca la Roma. Una settimana da Dio. Ispirato e pimpante per tutta la partita, le sue giocate mandano in tilt i giallorossi. Lucca (40' st) ng.
Hojlund 6.5 Lancia in porta Neres coi giuri giusti, vince quasi tutti i duelli coi centrali avversari, innescando ogni ripartenza dei suoi. Elmas (35' st) ng.
Lang 6.5 Sterza, accelera, quando alza i giri del motore la Roma va in sofferenza. Altra prestazione notevole. Politano (25' st) 6 Poche ripartenze ma tanto lavo ro di estremo sacrificio.
All. Conte 7 Prova di forza da campione d'Italia. Il nuovo modulo è una certezza, sbanca l'Olimpico con merito e manda un segnale al campionato riagganciando la vetta della classifica.
ARBITRO Massa 6 Direzione pulita e senza bisogno di revisioni. Lascia giustamente proseguire sul contatto Rrahmani-Koné che porterà al gol degli azzurri.
