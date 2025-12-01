Pagelle Roma-Napoli: Svilar-Vanja, portieri da urlo. Soulé innocuo, Neres incontenibile

Nella sfida dell'Olimpico il Napoli di Antonio Conte ha battuto la Roma di Gian Piero Gasperini, con l'ex allenatore dell'Atalanta che è stato costretto a guardare la partita dalla tribuna a causa della squalifica maturata nel turno precedente. A decidere il match è stata la rete di David Neres, che continua a confermare il suo periodo di forma, oltre a rivelarsi il migliore in campo. Regge bene anche la difesa partenopea, con Buongiorno e Rrahmani che hanno chiuso ogni attacco dei giallorossi. Di seguito voti e guidizi delle due squadre.