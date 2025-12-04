Roma, Dybala vuole una maglia per Cagliari. Baldanzi out, il motivo

Si rivede a Trigoria Paulo Dybala dopo l'attacco febbrile che lo ha colpito a inizio settimana. L'attaccante della Roma ha svolto solo un lavoro differenziato, ma si prepara a tornare a disposizione in vista della trasferta di domenica a Cagliari (ore 15). Difficilmente però l'argentino partirà dal primo minuto: lo spezzone di gara contro il Napoli ha evidenziato una condizione fisica ancora non brillante dopo il recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro.