Roma, Dybala vuole una maglia per Cagliari. Baldanzi out, il motivo

La Joya argentina è tornata a disposizione di mister Gasperini ma probabilmente non partirà dal primo minuto. L'ex Empoli, invece, raggiunge in infermeria Dovbyk e Angelino
1 min
Roma, Dybala vuole una maglia per Cagliari. Baldanzi out, il motivo
Si rivede a Trigoria Paulo Dybala dopo l'attacco febbrile che lo ha colpito a inizio settimana. L'attaccante della Roma ha svolto solo un lavoro differenziato, ma si prepara a tornare a disposizione in vista della trasferta di domenica a Cagliari (ore 15). Difficilmente però l'argentino partirà dal primo minuto: lo spezzone di gara contro il Napoli ha evidenziato una condizione fisica ancora non brillante dopo il recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro.

Baldanzi ai box con Dovbyk e Angelino

Dybala ha bisogno di continuità e il nuovo stop di questi giorni può incidere sulle scelte di formazione di Gian Piero Gasperini. A Cagliari inoltre potrebbe non esserci Tommaso Baldanzi, ai box per un'influenza. L'attaccante classe 2003 si aggiunge in infermeria ad Artem Dovbyk e Angelino.

