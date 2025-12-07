Folorunsho-Hermoso, volano gesti e parole grosse: il labiale non lascia dubbi

La sfida tra Cagliari e Roma all’Unipol Domus Arena si è trasformata in una vera e propria battaglia di nervi, soprattutto nella seconda frazione di gioco. L’espulsione di Celik ha acceso ulteriormente gli animi, rendendo ogni duello più acceso del precedente. In particolare, due episodi hanno attirato l’attenzione, entrambi con protagonista Hermoso, finito al centro di polemiche e tensioni. Prima lo scontro verbale con Folorunsho, poi una nuova scintilla con la panchina sarda nei minuti di recupero. Un finale incandescente per una gara già di per sé molto tesa.