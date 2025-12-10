Gasperini e l'EuroRoma: "Celtic, uno stadio che trasuda storia". E su Dybala-Ferguson...

L'entusiasmo della Roma sembra essersi leggermente affievolito nelle ultime due uscite in campionato, con gli uomini di Gasperini che hanno raccolto due sconfitte contro Napoli e Cagliari, riuscendo ad impegnare davvero poco la porta degli avversari in entrambe le sfide. Ad ogni modo non c'è tempo per rimuginare per i giallorossi, chiamati a rispondere sul campo già domani sera a Glasgow al 'Celtic Park' contro il Celtic in Europa League. Alla vigilia della sfida, in programma domani alle 21 in Scozia, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore della Roma Gianpiero Gasperini : tra i temi la possibilità di rivedere in campo Paulo Dybala - alle prese con l'influenza negli ultimi giorni -, la mancanza di cattiveria sotto porta ed il brutto episodio che ha visto protagonisti Hermoso e Folorunsho nell'ultima sfida tra Cagliari e Roma allo stadio 'Unipol Domus' in Sardegna.

Gasperini: "Dobbiamo esprimerci meglio". E su Dybala...

"Quando un giocatore è guarito, è in condizioni di giocare. Dybala ha avuto l'influenza, da tanti mesi però si allena. Può essere un problema momentaneo, ma tutti i giocatori possono giocare 90 minuti. Freddezza sotto porta? Non siamo mai stati tanto prolifici durante l'anno, probabilmente è una nostra difficoltà strutturale. A sprazzi abbiamo fatto bene, con Napoli e Cagliari abbiamo prodotto meno situazioni pericolose. Questo non è mai un problema di un singolo reparto, con tutta la squadra dobbiamo esprimerci meglio per diventare più pericolosi". Una delle cause delle mancanze in fase offensiva potrebbe essere la stanchezza, con Gasperini che ha commentato così: "Dipende dal tipo di stanchezza, fisica sicuramente no. Nelle ultime partite siamo stati meno efficaci di altre volte, ma faccio fatica a intuire il tipo di stanchezza. Sotto l'aspetto fisico e atletico la squadra corre fino alla fine".

"Ferguson? Lo vogliano aspettare"

"Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ne ha avute tante possibilità. Lo vogliamo aspettare? Certo, è un ragazzo giovane. Può fornire prestazioni migliori, non tanto sul piano tecnico. L'esempio è Hermoso: le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare una colonna portante di questa squadra. Non solo le qualità tecniche, ma anche all'interno dello spogliatoio. Mi auguro che sia così anche per Ferguson: è giovanissimo ed è stato fermo un anno. Quello che non siamo riusciti a tirargli fuori fino adesso magari può arrivare più avanti". A proposito dell'attacco, il tecnico giallorosso ha aggiunto: "Ci sono state delle defezioni - anche lunghe - tra Dovbyk e Ferguson. Hanno giocato Ferguson, Dybala e Baldanzi: quello che ha fatto spesso bene è Baldanzi. Se ultimamente abbiamo realizzato poco, il problema va generalizzato con tutti. Siamo rimasti all'assist di Mancini per Celik (contro l'Udinese, ndr), dobbiamo ripartire anche da quello".