Gasperini e l'EuroRoma: "Celtic, uno stadio che trasuda storia". E su Dybala-Ferguson...

L'entusiasmo della Roma sembra essersi leggermente affievolito nelle ultime due uscite in campionato, con gli uomini di Gasperini che hanno raccolto due sconfitte contro Napoli e Cagliari, riuscendo ad impegnare davvero poco la porta degli avversari in entrambe le sfide. Ad ogni modo non c'è tempo per rimuginare per i giallorossi, chiamati a rispondere sul campo già domani sera a Glasgow al 'Celtic Park' contro il Celtic in Europa League. Alla vigilia della sfida, in programma domani alle 21 in Scozia, ha parlato in conferenza stampa l'allenatore della Roma Gianpiero Gasperini: tra i temi la possibilità di rivedere in campo Paulo Dybala - alle prese con l'influenza negli ultimi giorni -, la mancanza di cattiveria sotto porta ed il brutto episodio che ha visto protagonisti Hermoso e Folorunsho nell'ultima sfida tra Cagliari e Roma allo stadio 'Unipol Domus' in Sardegna.
Gasperini: "Dobbiamo esprimerci meglio". E su Dybala...
"Quando un giocatore è guarito, è in condizioni di giocare. Dybala ha avuto l'influenza, da tanti mesi però si allena. Può essere un problema momentaneo, ma tutti i giocatori possono giocare 90 minuti. Freddezza sotto porta? Non siamo mai stati tanto prolifici durante l'anno, probabilmente è una nostra difficoltà strutturale. A sprazzi abbiamo fatto bene, con Napoli e Cagliari abbiamo prodotto meno situazioni pericolose. Questo non è mai un problema di un singolo reparto, con tutta la squadra dobbiamo esprimerci meglio per diventare più pericolosi". Una delle cause delle mancanze in fase offensiva potrebbe essere la stanchezza, con Gasperini che ha commentato così: "Dipende dal tipo di stanchezza, fisica sicuramente no. Nelle ultime partite siamo stati meno efficaci di altre volte, ma faccio fatica a intuire il tipo di stanchezza. Sotto l'aspetto fisico e atletico la squadra corre fino alla fine".
"Ferguson? Lo vogliano aspettare"
"Non ci sono antipatie e simpatie con i giocatori, ci sono le prestazioni. Ferguson ne ha avute tante possibilità. Lo vogliamo aspettare? Certo, è un ragazzo giovane. Può fornire prestazioni migliori, non tanto sul piano tecnico. L'esempio è Hermoso: le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare una colonna portante di questa squadra. Non solo le qualità tecniche, ma anche all'interno dello spogliatoio. Mi auguro che sia così anche per Ferguson: è giovanissimo ed è stato fermo un anno. Quello che non siamo riusciti a tirargli fuori fino adesso magari può arrivare più avanti". A proposito dell'attacco, il tecnico giallorosso ha aggiunto: "Ci sono state delle defezioni - anche lunghe - tra Dovbyk e Ferguson. Hanno giocato Ferguson, Dybala e Baldanzi: quello che ha fatto spesso bene è Baldanzi. Se ultimamente abbiamo realizzato poco, il problema va generalizzato con tutti. Siamo rimasti all'assist di Mancini per Celik (contro l'Udinese, ndr), dobbiamo ripartire anche da quello".
Gasperini sul Celtic: "Ottima squadra, non sarà facile"
Gasperini ha parlato anche di quelli che saranno gli avversari della Roma domani sera, soffermandosi sulla difesa a tre del Celtic: "Sono stati bravi, hanno interpretato bene la partita e i gol subiti sono stati un po' casuali. I moduli dopo tanti anni sono acquisiti, la differenza la fanno i dettagli. In Europa la difesa a 3 adesso è molto diffusa, anni fa la novità era l'Atalanta. Non so come giocherà domani il Celtic, ma mi ha fatto un'ottima impressione." E dopo i Rangers, arriva l'altro club scozzese in Europa League: "Il Celtic è un'ottima squadra, ho visto l'ultima partita che ha giocato, ha fatto un'ottima gara nonostante il risultato negativo. Non è mai facile giocare in questo stadio meraviglioso che trasuda tradizione e storia. Mi auguro che sia una bella partita, tra due squadre che vogliono ottenere punti pesanti".
"Coppa d'Africa? Non abbiamo certezze"
Gasperini dovrà fare i conti anche con le assenze in vista dell'inizio della Coppa d'Africa. Il tecnico giallorosso ha commentato la probabile partenza dei suoi calciatori così: "Non abbiamo certezze, la società sta parlando con le Federazioni. In linea di massima posso dire che domani giocherà Celik visto che lunedì sarà squalificato in campionato e vorrei dare spazio a Pisilli. Domani sarà una partita vera, di Europa. El Aynaoui devo capire se ha superato bene il fastidio al ginocchio che si trascina. Ndicka può giocare ogni giorno"
Hermoso: "Folorunsho? Non tocca a me spiegare"
Ha preso parte alla conferenza stampa di Gasperini anche Mario Hermoso, centrale della Roma rivalutato dall'ex tecnico dell'Atalanta. Il difensore spagnolo è tornato sul brutto episodio con Folorunsho, in merito al quale ha affermato: "Non ho parlato con lui, è un tema molto delicato. Non tocca a me spiegare cosa sia successo in campo, si commentano da sé. Spetta alla Lega decidere e stabilire fino a che punto determinati atteggiamenti, commenti e parole sono accettabili". L'ex Atletico Madrid ha commentato anche il suo arrivo ai giallorossi: "Quando sono arrivato a Roma era un momento difficile per il club, con diversi cambi di allenatori. Sono stati mesi complicati, nel mercato di gennaio ho avuto l'opportunità di andare a Leverkusen e ho ritrovato le sensazioni che volevo.
"Il mister mi ha dato questa opportunità". E su Simeone...
Decisivo per la permanenza a Roma di Hermoso è stato sicuramente Gasperini, del quale ha parlato ampiamente in conferenza il difensore spagnolo: "Per la nuova stagione era difficile per me pensare di restare, ma con il mister ho parlato il primo giorno, chiedendo di fare la preparazione. Lui mi ha dato questa opportunità e mi ha detto che mi avrebbe giudicato per il lavoro quotidiano in campo. Sono grato, mi ha fatto ritrovare il piacere di allenarmi e affrontare le sfide senza paura. Sento che siamo simili, andiamo dritti per la nostra strada senza timore. Spero di poter continuare a lungo questa collaborazione". E sul paragone con Diego Simeone: "Gasperini è stato tra i pionieri della difesa a tre, creando superiorità partendo da dietro. Il suo calcio mi piace molto e mi adatto bene. Quando sono arrivato la prima volta non era un buon momento, soprattutto dopo tanti anni all'Atletico Madrid. Affinità con Simeone? Cosa trasmettono alla squadra, in campo e nello spogliatoio".
