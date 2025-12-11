Gasperini dopo il tris Roma al Celtic: “Ottima gara”. Poi loda Ferguson: “È importante che..."

"Questa vittoria ci voleva, ne abbiamo bisogno. Non è mai facile vincere in trasferta su questi campi, questi stadi bellissimi, storici, pieni di pubblico, di gente. Un'ottima gara". Così Gian Piero Gasperini commenta la trasferta di Glasgow, che ha visto la Roma imporsi per 3-0 sul Celtic , tracinata dalla doppietta di Evan Ferguson (36', 45'+1') che riconquista così la fiducia del tecnico, il quale nei giorni precedenti aveva a sua volta dichiarato pubblicamente come l'irlandese dovesse dare di più . Un risultato valido inoltre per la 6ª giornata di Europa League e che segue i successi su Midtjylland e Rangers. La classifica riporta dunque 12 punti con un ritardo di 3 lunghezze dalla vetta. Il calendario mette ora in programma la sfida interna con il Como di lunedì 15 e a seguire la sfida con la Juve prevista per il 20 dicembre allo Stadium. Il penultimo appuntamento della fase a girone unico vedrà invece la Roma impegnata in casa contro lo Stoccarda il 22 gennaio.

Gasperini: "Ferguson? Questo è lo spirito giusto"

Queste le parole del tecnico: "I 5 cambi? Ci stavano tutti perché era un momento della stagione in cui abbiamo bisogno anche di fare delle valutazioni importanti e di farle in partite che contano - ha dichiarato ai microfoni Sky - . Questa è una partita che contava, perché come ho detto prima giocare in questi stadi non è mai facile, con queste squadre che comunque arrivano da una serie di risultati molto positivi. E aver fatto delle prestazioni anche da parte di Pisilli ad esempio, dà fiducia a loro sicuramente allarga anche un po' la rosa. Ferguson? Il risultato è importante, ma la prestazione è importante. Voglio che giochi con questa intensità e questo spirito, con questa corsa che non si abbatta. Voglio che giochi e metti in campo le sue qualità. Il mercato in attacco? Magari fosse risolta la situazione, però come ho detto prima bisogna avere pazienza, poi questi sono ragazzi giovani che di colpo da un momento all'altro magari svoltano e danno continuità e crescita alle loro prestazioni, sarebbe molto meglio fosse così, però è chiaro che nel mercato di gennaio se ne parlerà più avanti".

Gasperini: "In Europa giocano i leader"

"Adesso abbiamo ancora parecchie partite importanti da giocare. In Europa intanto vai a incontrare squadre che sono leader nei loro campionati, e quindi sono altri tipi di partite. Sono partite più aperte, perché sono squadre che hanno la fiducia e la convinzione di fare sempre gol e di attaccare anche con tanti uomini. Quindi le partite vengono fuori in modo diverso rispetto a molte del nostro campionato, dove c'è molto meno spazio e meno possibilità di giocare. Però di riflesso, molto spesso incontri anche degli attaccanti viziati, degli attaccanti fortissimi, ed è un po' singolare dire che è più facile giocare in Europa. Insomma, è un altro tipo di calcio, questo sì. Coppa D'Africa? Sapremo domani, sia per El Ayanoui lui che per Ndicka. Vorremmo averli per il match con il Como e comunque avremo altre partite senza due pezzi che, abbiamo visto anche questa sera, molto importanti. Sono contento per Pisilli a centrocampo, è cresciuto e ha fatto bene, sono contento per lui".