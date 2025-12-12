Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Fondazione Polito a Trigoria: Ranieri ambasciatore nel mondo del Passaporto Ematico

L'orgoglio del presidente Polito: «Un onore». Un vero e proprio assist di solidarietà da veri campioni, dentro e fuori dal campo
1 min
politoFondazioneRanieri
La Fondazione Polito a Trigoria: Ranieri ambasciatore nel mondo del Passaporto Ematico
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

La Fondazione Polito, guidata dal presidente Davide Polito, è stata ospite a Trigoria dove ha consegnato a Claudio Ranieri la nomina di Ambasciatore nel mondo del Passaporto Ematico: un assist di solidarietà da veri campioni, dentro e fuori dal campo. A commentare il momento è lo stesso Polito: «È un onore che Ranieri sia ambasciatore nel mondo del Passaporto Ematico». L'evento segue di pochi giorni la sedicesima edizione del Premio “Andrea Fortunato - Lo Sport è Vita", andato in scena al Centro Ricerche della Neuromed di Pozzilli (Isernia), dove oltre alla premiazione di importanti personalità del mondo dello sport e non solo (tra cui, innanzitutto, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2025 Giovanni Malagò, presidente onorario della Fondazione Polito), è stato presentato il progetto del Passaporto Ematico per la tutela della salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS