La Fondazione Polito a Trigoria: Ranieri ambasciatore nel mondo del Passaporto Ematico

La Fondazione Polito, guidata dal presidente Davide Polito, è stata ospite a Trigoria dove ha consegnato a Claudio Ranieri la nomina di Ambasciatore nel mondo del Passaporto Ematico: un assist di solidarietà da veri campioni, dentro e fuori dal campo. A commentare il momento è lo stesso Polito: «È un onore che Ranieri sia ambasciatore nel mondo del Passaporto Ematico». L'evento segue di pochi giorni la sedicesima edizione del Premio “Andrea Fortunato - Lo Sport è Vita", andato in scena al Centro Ricerche della Neuromed di Pozzilli (Isernia), dove oltre alla premiazione di importanti personalità del mondo dello sport e non solo (tra cui, innanzitutto, il presidente della Fondazione Milano Cortina 2025 Giovanni Malagò, presidente onorario della Fondazione Polito), è stato presentato il progetto del Passaporto Ematico per la tutela della salute.