Ferguson, gol e fiducia per allontanare Zirkzee ma la Roma andrà comunque sul mercato

ROMA - Un nuovo inizio. Così Evan Ferguson ha definito la partita di giovedì in Europa League contro il Celtic . Lo spera lui, ma soprattutto Gian Piero Gasperini , da inizio anno alle prese con il mal di gol. Un problema sopperito fin qui grazie alla solidità difensiva e alla capacità di mandare in rete 13 marcatori differenti. Ma la doppietta dell’irlandese in Scozia lascia ben sperare, così come l’ingresso con gol, poi annullato, di Bailey e il rientro, dovrebbe accadere lunedì contro il Como, di Dovbyk. Insomma, il tecnico giallorosso spera di scoprire un’abbondanza che fin qui in attacco ha latitato per tanti motivi. Dagli infortuni allo scarso rendimento di quegli uomini a cui chiede i gol, portando così la società a fare diversi ragionamenti anche in vista della finestra di mercato invernale. Joshua Zirzkzee non è il solo nome sul taccuino di Massara , ma tutte le valutazioni del caso saranno fatte da Natale in poi. Una certezza, però, restano le parole di Gasperini dopo l’Europa League : «Non possiamo restare fermi».

Ndicka e El Aynaoui in dubbio

Dunque i due gol di Ferguson e il recupero dei giocatori offensivi non sono sufficienti e non è un caso che in estate la Roma cercasse comunque un altro centravanti. Ma fin quando la rosa non sarà implementata, il tecnico dovrà fare di necessità virtù, nella speranza che i segnali di risveglio arrivati nell’ultima partita possano essere la regola e non l’eccezione. La sfida di lunedì contro il Como sarà così il primo banco di prova di una squadra che nelle prossime settimane dovrà fare anche a meno di Ndicka ed El Aynaoui, impegnati in Coppa d’Africa. Ancora da capire se ci saranno contro la squadra di Fabregas, perché la Roma ha scritto alle rispettive federazioni chiedendo il permesso di far partire i due giocatori con qualche ora di ritardo e il club è in attesa di una risposta. Con o senza Ndicka ed El Aynaoui sarà l’occasione, per chi ha giocato meno, di mettersi in mostra, un po’ com’è successo giovedì sera quando Gasperini ha cambiato cinque giocatori rispetto al ko di Cagliari. E le risposte sono state positive, a cominciare da Rensch e Pisilli, passando poi per El Shaarawy e Ferguson.

La formazione anti-Como

Il termine “Roma B” a Gasperini non piace, ma è indiscutibile che fino a questo momento esista un blocco squadra, per stessa ammissione del tecnico, sul quale si sono poggiati i risultati della Roma fin qui. Otto, nove giocatori che recentemente Gasperini ha chiamato “gli highlanders”, ma il rischio è quello di stressare più del dovuto una rosa che deve crescere nella sua interezza, per questo dal Celtic in poi il turn over sarà più ampio, con l’augurio che il campo dia le stesse risposte viste in Europa. Soprattutto dall’attacco, per questo già lunedì in attacco potrebbero rivedersi Soulé e Dybala dietro a Ferguson. Una soluzione che, con l’assenza di El Aynaoui consentirebbe a Gasperini di poter usare anche Pellegrini come alternativa in mediana a Koné e Cristante. Nella linea dei centrali, invece, per sostituire il difensore ivoriano scalerebbe Celik, non con il Como, perché squalificato, ma in linea generale. Portando Rensch a destra e confermando Wesley a sinistra fin quando Angelino non sarà pronto di nuovo a giocare dal primo minuto. Nel frattempo lo spagnolo al Celtic Park è tornato in campo dopo tre mesi di assenza.