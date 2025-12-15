Tuttosport.com
Gasperini sfida la Juve con gli ex: "Dybala pronto per domenica e che Soulé!  Quarto posto? Non firmo"

Il tecnico giallorosso parla dopo la vittoria contro il Como e si prepara al prossimo match contro i bianconeri di Spalletti: ecco cosa ha detto
4 min
Gasperini sfida la Juve con gli ex: "Dybala pronto per domenica e che Soulé!  Quarto posto? Non firmo"© Getty
ROMA - Gasperini sale al quarto posto con la rete di Wesley che piega il Como. Il tecnico della Roma commenta così a Sky nel post parita, partendo dall'ex Juve Soulé: "Ha fatto una grande partita, stasera farei fatica a fare distinguo. E' stata una bella partita per merito di tutte e due le squadre, entrambe cercavano di vincere. Il Como ha grande velocità in avanti, se lasci spazio ti può castigare. Siamo stati quasi sempre precisi, abbiamo giocato la miglior partita in casa”.

Tra Champions e Scudetto

Gasperini aggiunge: "È dall'inizio che siamo solidi. Anche le sconfitte sono arrivate con risultati di misura, è una nostra caratteristica. Da un paio di settimane cominciamo a creare tante opportunità, anche stasera il risultato poteva essere più netto. Ci manca ancora l’ultimo passaggio, ma la squadra ha prodotto tanto. Se firmerei per il quarto posto? Io non firmo mai. Però sarei contentissimo, al meglio e al peggio non c’è limite. Più che al risultato interessano questo tipo di gare, abbiamo un pubblico con una passione incredibile. Quando si vince giocando bene c'è entusiasmo in più ed è contagioso. E in casa ci mancava". Ed elogia il gruppo: "Ci sono squadre più attrezzate per lo Scudetto? Discorso condivsible, ma questi ragazzi danno l’anima, non so se giocatori teoricamente più forti potrebbero avere la stessa disponibilità. Siamo una buona squadra e lavoriamo per diventare sempre più forti". 

Dybala pronto per la Juve

"Sono soddisfatto perché in casa avevamo vinto, ma mai senza questa qualità ed espressione di gara. Quando vinci giocando bene la gente è più contenta. Siamo stati belli e bravi", ha proseguito Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn. "Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni che potevamo tramutare in gol. Su questo aspetto possiamo fare meglio", ha aggiunto il tecnico che spende belle parole per Ferguson: "Se trovi la chiave giusta per entrare nella psicologia degli attaccanti, questi possono svoltare. Non ha segnato ma è stato sempre presente. Non è ancora un bomber, ma è giovane e se gioca con questa fisicità può fare molto bene". Panchina per 90 minuti per Dybala: "Stavamo andando benissimo e non c'era bisogno di toccare niente. E' un bello stimolo per Paulo, è un giocatore straordinario. Magari può essere pronto per domenica da ex", le sue parole in riferimento alla prossima sfida con la Juventus allo Stadium.

 

 

 

