Hermoso e Mancini graziati, avrebbero saltato la Juve: cosa è successo in Roma-Como

La Roma vince contro il Como e si rilancia in classifica per le prime posizione. Attualmente è quarta ma a soli tre punti dall' Inter in vetta e la prossima, per i giallorossi, c'è un altro scontro diretto importantissimo con la Juve di Spalletti. All'Allianz mancheranno N'Dicka ed El Aynaoui impegnati nella Coppa d'Africa con le rispettive nazionali, ma Gasperini ha rischiato di dover fare a meno anche di Mancini ed Hermoso . I due difensori graziati da Feliciani saranno a disposizione per la trasferta di Torino anche se quanto successo durante la gara all'Olimpico non è da nascondere ma da sottolineare.

Mancini, comportamento antisportivo: manca un giallo

L'episodio particolare è successo nel finale con il parapiglia nato da un contrasto tra Mancini e Ramon. Il difensore del Como, andato in avanti negli ultimi minuti per l'assalto finale, viene colpito mentre sta correndo verso l'area giallorossa, guarda il pallone e al momento di girarsi si trova Mancini, già ammonito, che appositamente, come si vede bene dai replay, fa ostruzione dando proprio un colpo con la spalla all'avversario. "Un comportamento antisportivo" lo definisce Marelli a Dazn che da regolamento andrebbe punito con il cartellino giallo, in questo caso sarebbe stato il secondo per lui, quindi rosso. Ma nessuno degli arbitri lo ha visto per poterlo sanzionare. Al termine della gara lo stesso Mancini spiega: "Un normale contrasto di gioco"... ma in ogni caso lascia tutti un po' perplessi. Ma non è l'unica situazione...

Mancini duro su Kempf

Il difensore della Roma protagonista di un altro episodio nel primo tempo. Mancini, non ancora ammonito in quel frangente, attorno al 22esimo minuto di gioco ferma una potenziale occasione offensiva di Kempf e fa ripartire la Roma. Il centrale del Como resta a terra e mentre cerca di alzarsi si trova l'avversario giallorosso muso a muso che gli urla qualcosa addosso. In questa situazione l'arbitro Feliciani va a richiamare Mancini senza ammonirlo per chiedergli di mantenere la tranquillità e un comportamento corretto in campo.