Convocati Roma contro la Juventus: difesa a pezzi e la scelta di Gasperini su Dybala

"Ho preferito la Roma perché era la sfida più difficile in questo momento. Sono contento di com'è andata. Contro la Juve ora ci troviamo a giocare una partita importantissima contro una squadra forte e ha sempre la possibilità di continuare a rinforzarsi. Nel suo Dna c’è l’intenzione di giocare ai massimi livelli, per vincere. Noi vogliamo davvero misurarci con questa squadra, perché il campionato è entrato nella fase più bella". Ha parlato così Gasperini in conferenza stampa alla vigilia dell'importantissima sfida tra Juventus e Roma che si preannuncia infuocata. Il tecnico dei giallorossi ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati che prenderanno parte alla sfida contro i bianconeri di Spalletti, per la quale dovrà fare a meno di un pilastro dell'assetto difensivo giallorosso. Tra quelli che partiranno per Torino ci sarà anche Mario Hermoso. Il giocatore ha accusato un affaticamento muscolare e verrà valutato nuovamente domattina per capire se sarà possibile schierarlo titolare in una difesa priva proprio di Ndicka, impegnato con la Coppa d'Africa. Ancora assente Dovbyk. Sarà parte della gara, invece, il duo argentino ex Juve, composto da Paulo Dybala e Matias Soulé.