Gasperini: "Dybala e Soulé nettamente superiori, Ferguson non mi convince. Juve molto forte ma..."

TORINO - Finisce 2-1 il big match dell'Allianz Stadium tra Juve e Roma . I bianconeri passano allo scadere del primo tempo con Conceiçao , poi raddoppiano nella ripresa con Openda . Baldanzi accorcia le distanze, ma nel finale i giallorossi più che andare vicino al pareggio rischiano di subire il terzo, con Yildiz che colpisce il palo. Alla fine è Luciano Spalletti ad aggiudicarsi il bottino pieno, portandosi a una sola lunghezza di distanza dal quarto posto occupato proprio da Gasperini . Il tecnico dei capitolini commenta così il ko dei suoi ai microfoni di Sky: "Troppi passaggi sbagliati? In attacco sì, c'erano tutte le condizioni per creare pericoli. Ci è mancata qualità per servire gli attaccanti e nel finale non avevamo molta energia. Questa è una cosa che sappiamo ma metterei il punto esclamativo sulle prestazioni di tanti giocatori contro una Juventus molto forte. La Roma deve essere fiduciosa di questa partita, deve costruire una rosa forte, ha una rosa notevole".

Gasperini e le difficoltà contro le big

"I tagli di Yildiz e Conceicao… Purtroppo abbiamo preso gol a fine primo tempo, ma per tanto tempo nel primo tempo abbiamo concesso pochissimo - spiega - . La Juventus ha avuto qualche spazio in più ma globalmente nella mia squadra ci sono state prestazioni di alto livello, anche da giocatori che hanno giocato meno come Rensch e Zurkowski. Da questa base possiamo lavorare bene". Dopo Inter, Milan e Napoli, la Roma perde un altro big match. A tal proposito l'allenatore di Grugliasco sottolinea: "Abbiamo perso contro quelle davanti tranne la Juve, ma abbiamo vinto contro Como, Bologna e Lazio, squadre subito dietro di noi. Probabilmente contro queste squadre se perdi tre/quattro scontri diretti hai qualcosa in meno. Ma noi siamo all'inizio, abbiamo una società alle spalle forte, una base di giocatori che hanno saputo tenere testa in tutte queste partite di alto livello. Siamo partiti da pochi mesi ma la Roma può pensare di costruire il futuro su il presente di adesso".

Gasperini boccia Ferguson: "Dybala e Soulé superiori"

Sull'assenza di Ferguson dal primo minuto Gasperini spiega: "Ferguson non mi sta convincendo, non tanto per la questione tecnica ma perché non si è calato nello spirito. Non solo lui ma anche qualche altro acquisto. Non abbiamo servito benissimo Dybala o Soulè ma hanno una qualità tecnica nettamente superiore, non possiamo paragonarli ad altri". "Quelli che sono partiti dall’inizio sono quelli che ritengo migliori - continua a Dazn - . Per loro non è facile giocare a questi ritmi per 90 minuti. Oggi Baldanzi è andato bene. Ma è evidente che la Roma sta cercando di potenziarsi in attacco. Rispetto al solito ci mancavano Ndicka e Hermoso, un bel peso. Ziolkowski e Rensch però hanno dato prova di affidabilità. Abbiamo pagato qualcosa perché dall’altra parte c’era una qualità straordinaria. La Juve ha cambiato diversi attaccanti, entrano sempre giocatori freschi e non è una cosa tipica solo della Roma, ma di tutte le squadre. Esco da questa partita con le idee molto più chiare. Bailey problema fisico? Sì, è dovuto uscire".

