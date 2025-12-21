"Dybala via da Roma, è Oriana che rompe le pa**e": allarme Argentina dalla famiglia

La serata di Paulo Dybala allo Stadium da ex juventino è stata amara per la sconfitta della Roma contro la Juve , ma lui si è preso comunque gli applausi da tutto l'Allianz . Una serata passata quasi in sordina, che lascia più interrogativi che certezze sul futuro dell’argentino e ad alimentare le voci sul futuro ci ha pensato la suocera, la mamma di Oriana Sabatini , con le parole a una tv argentina. E proprio nelle ore che hanno preceduto Juve-Roma, queste dichiarazioni hanno riacceso i riflettori sulla sua situazione nella capitale, anche riguardo al rinnovo.

Dybala, ritorno dolce-amaro a Torino

Gasperini ha deciso di rilanciare Dybala dal primo minuto dopo quattro panchine consecutive, affidandogli una maglia da titolare in una gara carica di significato emotivo. L’ex numero 10 bianconero, però, non è riuscito a lasciare il segno contro la sua ex squadra. Poco incisivo, raramente pericoloso, la Joya ha faticato a trovare spazi e continuità. Al 55’, la sua partita si è conclusa con la sostituzione per Baldanzi, sancendo una serata senza lampi. Ma a far riflettere ora c'è anche il suo futuro con le parole di Catherine Fulop che accendono proprio questo dibattito...

Le parole della suocera e il futuro a Roma

A complicare ulteriormente il quadro sono arrivate le dichiarazioni di Catherine Fulop, madre di Oriana Sabatini, che ha parlato apertamente del momento personale vissuto dalla figlia. Intervenuta nel programma Otro día perdido, ha spiegato: "Oriana rompe le palle per andare via", sottolineando il senso di solitudine provato a Roma. L’attrice ha ricordato il forte legame con Leo Paredes e la moglie Cami: "Stavano sempre insieme, facevano pigiama party, condividevano tutto. E ora le mancano queste cose". Fulop ha poi aggiunto che Oriana si sente "molto sola a Roma", aprendo anche allo scenario di un ritorno in Argentina. Secondo la madre, se il padre Osvaldo Sabatini chiedesse di riavere con sé figlia e nipote, "non avrebbe molta scelta". Un’ipotesi che, se mai dovesse concretizzarsi, avverrebbe "per giugno, non ora", considerando che Oriana partorirà a marzo. Intanto da Trigoria non filtrano segnali sul rinnovo di Dybala, in scadenza proprio il prossimo giugno.

