Gasperini sorride a metà: Roma, verso Genoa con il dubbio Hermoso-Dovbyk. E Bailey...

La Roma continua a lavorare a Trigoria facendo i conti con una situazione fisica non semplice. Lo staff tecnico monitora quotidianamente diversi giocatori alle prese con problemi muscolari. Tra segnali incoraggianti e nuove preoccupazioni, il quadro resta in evoluzione e Gasperini dovrà fare delle valutazioni in vista della gara col Genoa . Alcuni elementi stanno provando a rientrare gradualmente in gruppo. Altri, invece, devono ancora seguire programmi personalizzati.

Il punto sugli infortunati giallorossi

Le notizie più confortanti arrivano da Dovbyk e Hermoso, entrambi assenti contro la Juve, tornati ad allenarsi parzialmente con i compagni. L’attaccante ucraino era fermo dall’inizio di novembre a causa di un fastidio muscolare. Il difensore spagnolo, invece, sta smaltendo un affaticamento che non gli ha permesso di scendere in campo con i bianconeri. Entrambi restano sotto osservazione, ma il percorso sembra quello giusto. Diversa la situazione di Bailey, che ha svolto solo lavoro di corsa sul campo. Il giamaicano non si è unito al gruppo per l’allenamento vero e proprio. Il problema fisico è emerso durante la gara contro la Juventus. In quel match Bailey era subentrato nel secondo tempo prima di lasciare il posto a El Shaarawy.

Genoa nel mirino e classifica da difendere

Lo sguardo ora è rivolto alla sfida del 29 dicembre, quando all’Olimpico arriverà il Genoa di De Rossi. Dopo la sconfitta contro la Juventus, la Roma vuole subito tornare a fare punti. L’obiettivo è conquistare i tre punti per restare agganciata alle prime posizioni. Inter, Milan e Napoli restano avanti, ma con una gara da recuperare ciascuna. I giallorossi sanno di non poter rallentare nella corsa europea. La classifica al momento li vede al quarto posto. I punti conquistati sono 30 in 16 partite disputate e devono guardarsi anche dalla Juventus, dopo il ko subito all'Allianz. Dybala e compagni puntano a chiudere l’anno con una vittoria davanti al proprio pubblico.