Pellegrini infortunato: c'è lesione. Esami Roma, quante e quali partite salterà

Problema al quadricipite per il centrocampista giallorosso. Gasperini già valuta le opzioni di formazione senza il suo numero 7
1 min
Pellegrini infortunato: c'è lesione. Esami Roma, quante e quali partite salterà © f gaetano-ag aldo liverani sas
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie per la Roma di Gasperini: Lorenzo Pellegrini ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro nell'ultimo allenamento. I giallorossi hanno ricevuto l'esito degli esami strumentali che hanno definito l'entità dell'infortunio del centrocampista italiano. Pellegrini si fermerà per almeno un mese e sarà costretto a saltare, oltre a Roma-Genoa, anche impegni importanti come contro Atalanta e Milan. Il probabile rientro è stimato in occasione dell'ultima giornata di Europa League quando i giallorossi scenderanno in campo ad Atene contro il Panathinaikos.

Pellegrini salta il Genoa

Lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro: questo l'esito degli esami. Pellegrini non sarà disponibile per la partita di campionato in casa contro il Genoa e dovrà stare fermo per più di un mese. Gasperini, senza il numero 7, contro i rossoblù di De Rossi sembra intenzionato a schierare Dybala sulla trequarti con Soulé e a puntare su Baldanzi o Dovbyk nel ruolo di prima punta. 

