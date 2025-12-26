Brutte notizie per la Roma di Gasperini: Lorenzo Pellegrini ha rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro nell'ultimo allenamento. I giallorossi hanno ricevuto l'esito degli esami strumentali che hanno definito l'entità dell'infortunio del centrocampista italiano. Pellegrini si fermerà per almeno un mese e sarà costretto a saltare, oltre a Roma-Genoa, anche impegni importanti come contro Atalanta e Milan. Il probabile rientro è stimato in occasione dell'ultima giornata di Europa League quando i giallorossi scenderanno in campo ad Atene contro il Panathinaikos.