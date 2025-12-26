Zirkzee e Mainoo, Amorim gela Roma e Napoli: "Dallo United non parte nessuno tranne se..."

Amorim: "Difficile che qualcuno lasci il club senza un sostituto"

"Sarà difficile che qualcuno lasci il club se non arriverà un sostituto – ha detto Amorim –. Siamo in emergenza. Anche a ranghi completi siamo comunque corti per far fronte a tutto quello che può succedere. Siamo un club con grandi responsabilità. Stiamo affrontando tutte queste difficoltà e nella testa dei media, nella mia e in quella di tutti, dobbiamo vincere ogni partita. Non importa come: non ci sono scuse." È intervenuto così il tecnico dei Red Devils in merito alla possibile partenza dei suoi calciatori, gelando le speranze di Gasperini di poter accogliere a Trigoria l'ex Bologna Zirkzee. L'allenatore portoghese ha approfondito poi la questione relativa a Kobbie Mainoo - su cui è molto forte l'interesse del Napoli di Conte -, il cui minutaggio si è decisamente ridotto dall'arrivo di Amorim allo United.

"Mainoo? Per me è il futuro dello United"

"Per me è il futuro del Manchester United", ha dichiarato il tecnico dei Red Devils in conferenza stampa. "È chiaro che in questo momento stiamo facendo fatica, ma il club ha un piano. Abbiamo un piano e lo seguiremo. Penso che, se avremo l’opportunità di prendere un giocatore che riteniamo possa rappresentare il futuro del club, allora arriverà. In caso contrario, abbiamo Jack Fletcher, abbiamo Shea Lacey. Tra tre settimane avremo Amad, Nous, Bryan, il ritorno di Bruno, Kobbie Mainoo, quindi vedremo". Queste le parole di Amorim in merito ai calciatori presenti in rosa, soffermandosi in particolar modo sul giovane centrocampista inglese: "Kobbie Mainoo avrà le stesse opportunità che ha sempre avuto. Ha giocato in posizioni diverse e, parlando del ruolo di Casemiro, può fare anche quel ruolo. Può giocare nei tre di centrocampo, può giocare – come abbiamo fatto nell’ultima partita – nella posizione di Mason Mount, può giocare anche lì. Per me lui è il futuro del Manchester United. Questa è la mia sensazione. Devi solo aspettare ogni occasione, perché nel calcio tutto può cambiare nel giro di due giorni".