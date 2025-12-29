Roma, Gasperini sorprende: i convocati per il Genoa e la decisione su Hermoso e Dovbyk

Roma, le novità di Gasperini

La notizia principale riguarda il recupero di Dovbyk, che dopo le dichiarazioni pessimistiche della conferenza stampa della vigilia è stato invece aggregato al gruppo. L’attaccante ha superato i problemi fisici e sarà a disposizione per la sfida contro la formazione di De Rossi. Presente anche Hermoso, seppur non al meglio della condizione a causa di una pubalgia che lo sta condizionando nelle ultime settimane. Non ce la fa invece Baldanzi: il fantasista è stato costretto al forfait per uno stato febbrile che lo ha messo fuori causa. Assenti anche Bailey e Pellegrini, completando un quadro di emergenza parziale per Gasperini, che dovrà gestire con attenzione le risorse a disposizione.

I convocati Roma

La Roma e Gasperini hanno diramato la lista dei convocati per la sfida al Genoa. La lista completa con le novità dell'ultim'ora legate ai recuperi e alle assenze:

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi.

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli.

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.