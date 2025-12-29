Roma, Gasperini sorprende: i convocati per il Genoa e la decisione su Hermoso e Dovbyk

Gasperini sorprende tutti in vista del monday night contro il Genoa. L’allenatore della Roma ha infatti ufficializzato l’elenco dei convocati per la gara di questa sera all’Olimpico, introducendo alcune novità inattese. Su tutte spicca la presenza di Dovbyk, dato per indisponibile solo poche ore prima. Una scelta che cambia le carte in tavola in vista dell’ultimo impegno del 2025 calcistico. Restano però alcune assenze pesanti che riducono le opzioni a disposizione del tecnico.
Roma, le novità di Gasperini
La notizia principale riguarda il recupero di Dovbyk, che dopo le dichiarazioni pessimistiche della conferenza stampa della vigilia è stato invece aggregato al gruppo. L’attaccante ha superato i problemi fisici e sarà a disposizione per la sfida contro la formazione di De Rossi. Presente anche Hermoso, seppur non al meglio della condizione a causa di una pubalgia che lo sta condizionando nelle ultime settimane. Non ce la fa invece Baldanzi: il fantasista è stato costretto al forfait per uno stato febbrile che lo ha messo fuori causa. Assenti anche Bailey e Pellegrini, completando un quadro di emergenza parziale per Gasperini, che dovrà gestire con attenzione le risorse a disposizione.
I convocati Roma
La Roma e Gasperini hanno diramato la lista dei convocati per la sfida al Genoa. La lista completa con le novità dell'ultim'ora legate ai recuperi e alle assenze:
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar.
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Mirra, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy.