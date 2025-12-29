De Rossi ne prende tre, la Roma batte il Genoa e torna quarta scavalcando la Juve

Game, set, match. Allo 'Stadio Olimpico' di Roma ad avere la meglio sono i padroni di casa, che infliggono una sonora sconfitta al Genoa dell'ex De Rossi. Accoglienza da brividi per l'attuale allenatore del Genoa, che ha fatto fatica a trattenere l'emozione al momento del ritorno in quello stadio che per lui ha rappresentato una casa per anni, in cui ha affrontato per la prima volta in assoluto da avversario la Roma. Per l'ex allenatore - e giocatore, ovviamente - dei giallorossi, è arrivata al termine del match la standing ovation, con cui il popolo romanista ha reso omaggio ad uno dei più grandi simboli del match. Ad aprire le marcature nel match tra Roma e Genoa è stato Soulé al 14', che sfrutta un errore della difesa rossoblù per infilare il giovane Sommariva. I giallorossi entrano nel vivo del match sin da subito, e lo dimostrano meglio cinque minuti più tardi dopo la prima rete, con Kone. Il centrocampista francese al 19' trova, infatti, il gol del raddoppio con un tiro nell'area piccola. Nel primo tempo arriva anche il gol del 3-0 di Ferguson - al 31' -, che permette agli uomini di Gasperini di andare a riposo in vantaggio di tre reti. Nel finale il Genoa trova il gol della bandiera con il giovane Ekhator.
Roma, vittoria e passerella per De Rossi
La Roma vince e convince contro il Genoa. I giallorossi conquistano una vittoria fondamentale che le consente di rimettersi al passo di Inter, Napoli, Juventus e Milan, tutte uscite vittoriose dai rispettivi incontri in questa giornata di Serie A. La Roma termina, dunque, il 2025 con una vittoria, portandosi a quota 33 punti in classifica al quarto posto - in vista della gara contro l'Atalanta -, scavalcando proprio la Juventus e riscattando la sconfitta rimediata contro i bianconeri nella scorsa giornata. Il Genoa raccoglie, invece, la terza sconfitta consecutiva restando a quota 14, attendendo il Pisa alla prossima giornata. Al triplice fischio la scena è stata per De Rossi: l'ex tecnico dei giallorossi prima saluta uno per uno i suoi ex giocatori, poi la passerella finale con gli applausi a uno stadio che lo ha osannato anche da avversario. Prima di rientrare negli spogliatoi, va anche sotto la Curva Sud, stringendo la mano ai tifosi sulle balaustre. Poi il ritorno nel tunnel con l'Olimpico che urla il suo nome.