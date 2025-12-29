De Rossi ne prende tre, la Roma batte il Genoa e torna quarta scavalcando la Juve

Game, set, match. Allo 'Stadio Olimpico' di Roma ad avere la meglio sono i padroni di casa, che infliggono una sonora sconfitta al Genoa dell'ex De Rossi. Accoglienza da brividi per l'attuale allenatore del Genoa, che ha fatto fatica a trattenere l'emozione al momento del ritorno in quello stadio che per lui ha rappresentato una casa per anni, in cui ha affrontato per la prima volta in assoluto da avversario la Roma. Per l'ex allenatore - e giocatore, ovviamente - dei giallorossi, è arrivata al termine del match la standing ovation, con cui il popolo romanista ha reso omaggio ad uno dei più grandi simboli del match. Ad aprire le marcature nel match tra Roma e Genoa è stato Soulé al 14', che sfrutta un errore della difesa rossoblù per infilare il giovane Sommariva. I giallorossi entrano nel vivo del match sin da subito, e lo dimostrano meglio cinque minuti più tardi dopo la prima rete, con Kone. Il centrocampista francese al 19' trova, infatti, il gol del raddoppio con un tiro nell'area piccola. Nel primo tempo arriva anche il gol del 3-0 di Ferguson - al 31' -, che permette agli uomini di Gasperini di andare a riposo in vantaggio di tre reti. Nel finale il Genoa trova il gol della bandiera con il giovane Ekhator.