Gasperini: "Ferguson ha risposto, con Dybala la Roma cambia. Ora penso a Bergamo"

" Assolutamente contento della partita . Siamo partiti bene, avvantaggiati dal gol, però la squadra ha giocato su buoni ritmi e con buone geometrie. Si è approcciata sempre pericolosamente in attacco. Nel secondo tempo potevamo tenere meglio la partita e fare delle giocate migliori. Ma bisogna dare il merito a questi ragazzi. Il Genoa è una squadra difficile, ha fatto prestazioni notevoli contro Inter e con l'Atalanta addirittura in 10." Ha esordito così Gian Piero Gasperini al termine del match vinto dai giallorossi contro il Genoa , soffermandosi poi su Dybala : "La posizione di Dybala? Ha fatto 70 minuti a sinistra, in altre partite - come a Pisa -, ha giocato anche a destra. È un attaccante che trovi sempre, ha sempre giocate geniali ed è ovunque. Aumenta il gioco in attacco in modo esponenziale con grandi giocate. Purtroppo non sempre è disponibile, ci sono partite in cui ha giocato quasi novanta minuti e l'ho tolto cinque o sei minuti prima. Quand'è in forma, come stasera, può giocare sempre novanta minuti".

"Dybala? Quando sta bene la manovra cambia"

"Siamo partiti con qualche errore tecnico, ma poi ci siamo mossi bene in avanti e abbiamo creato parecchie situazioni pericolose. Nel secondo tempo la partita è un po' scaduta, ma da oggi tiriamo fuori tante cose buone. Il centravanti non è il punto del nostro gioco. Quello che è certo è che non si può sbagliare atteggiamento e che bisogna andare forte". Queste le parole, ai microfoni di Sky, di Gian Piero Gasperini, dopo il successo in casa con il Genoa. "Dybala? Se non ha infortuni gioca. Non abbiamo giocatori di qualità così alta, quando sta bene la nostra manovra cambia. Koné ha delle caratteristiche straordinarie per certi aspetti, se facesse anche tanti gol sarebbe un giocatore di un livello ancora più alto. Ha grandi margini di miglioramento sotto questo punto di vista", aggiunge Gasperini.

"Ferguson? Ha risposto. Emozionante tornare a Bergamo"

"Ferguson ha risposto. I margini che deve avere sono notevoli, ha 21 anni. Già è una risposta, ma il suo ruolo è molto importante: qui in passato ce ne sono stati di grande valore, che ti permettono di ambire a traguardi migliori. Lui se continua così può crescere." Queste le parole spese dal tecnico della Roma in conferenza stampa sulla prestazione di Ferguson. E sul ritorno a Bergamo contro l'Atalanta nel match del prossimo 3 gennaio ha concluso: "Sarà emozionante di sicuro, ma sono anche contento di arrivarci con una Roma in questa posizione in classifica, che sta facendo un ottimo percorso. Sarà una grandissima emozione tornare in quello stadio, con quella gente, con dei ragazzi che mi hanno permesso di poter fare una grande carriera ed avere questa grande felicità." Il tecnico giallorosso ha poi aggiunto: "Questa sera dobbiamo essere contenti, sono tre punti importanti che ci riportano al quarto posto a 33 punti. La classifica si è un po' spaccata, abbiamo un buon vantaggio con quelle dietro Bologna e Como. Da Domani sarà emozionante il ritorno a Bergamo, ho vissuto qualcosa di straordinario, rivedere gente che mi ha voluto bene... Ma sono contento, qui sto bene, mi hanno accolto tutti bene. Sarà una gara importante, ma il ritorno è piacevole."