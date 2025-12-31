Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roma, allenamento verso l'Atalanta: novità Soulé, Hermoso a parte

I giallorossi si allenano a Trigoria agli ordini di Gasperini in vista della sfida contro l'Atalanta
2 min
RomaHermosoBailey
Roma, allenamento verso l'Atalanta: novità Soulé, Hermoso a parte© Getty Images
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Ultimo dell’anno senza riposo per la Roma, che questa mattina si è allenata al centro sportivo di Trigoria. I giallorossi proseguono la preparazione in vista della delicata trasferta di campionato contro l’Atalanta, in programma a Bergamo. Una sfida dal sapore particolare soprattutto per Gian Piero Gasperini, che affronterà per la prima volta il suo passato nerazzurro da avversario. La squadra ha lavorato con intensità agli ordini del tecnico, tra gestione dei carichi e attenzione alle condizioni dei singoli. Il nuovo anno inizierà ancora sul campo, con una seduta fissata per il pomeriggio del primo gennaio.

Situazione infermeria e gestione dei carichi

Per quanto riguarda le condizioni dei giocatori, la seduta ha evidenziato diversi aggiornamenti importanti. Hermoso ha svolto un allenamento differenziato, probabilmente per gestire i carichi di lavoro dopo il guaio muscolare subito una decina di giorni fa. Celik e Ziolkowski, alle prese con uno stato influenzale, hanno effettuato lavoro individuale per non forzare i tempi di recupero. Buone notizie invece per Soulé, che si è allenato regolarmente in gruppo, mostrando segnali incoraggianti dopo gli acciacchi accusati con il Genoa. Bailey ha proseguito con il lavoro personalizzato, seguendo la tabella di recupero già programmata. Lo staff tecnico monitora quotidianamente la situazione per arrivare alla sfida di Bergamo con il maggior numero possibile di giocatori a disposizione. Domani, come previsto, la Roma tornerà ad allenarsi nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista del match.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS