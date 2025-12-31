Roma, allenamento verso l'Atalanta: novità Soulé, Hermoso a parte

Ultimo dell’anno senza riposo per la Roma , che questa mattina si è allenata al centro sportivo di Trigoria. I giallorossi proseguono la preparazione in vista della delicata trasferta di campionato contro l’Atalanta, in programma a Bergamo. Una sfida dal sapore particolare soprattutto per Gian Piero Gasperini , che affronterà per la prima volta il suo passato nerazzurro da avversario. La squadra ha lavorato con intensità agli ordini del tecnico, tra gestione dei carichi e attenzione alle condizioni dei singoli. Il nuovo anno inizierà ancora sul campo, con una seduta fissata per il pomeriggio del primo gennaio.

Situazione infermeria e gestione dei carichi

Per quanto riguarda le condizioni dei giocatori, la seduta ha evidenziato diversi aggiornamenti importanti. Hermoso ha svolto un allenamento differenziato, probabilmente per gestire i carichi di lavoro dopo il guaio muscolare subito una decina di giorni fa. Celik e Ziolkowski, alle prese con uno stato influenzale, hanno effettuato lavoro individuale per non forzare i tempi di recupero. Buone notizie invece per Soulé, che si è allenato regolarmente in gruppo, mostrando segnali incoraggianti dopo gli acciacchi accusati con il Genoa. Bailey ha proseguito con il lavoro personalizzato, seguendo la tabella di recupero già programmata. Lo staff tecnico monitora quotidianamente la situazione per arrivare alla sfida di Bergamo con il maggior numero possibile di giocatori a disposizione. Domani, come previsto, la Roma tornerà ad allenarsi nel pomeriggio per continuare la preparazione in vista del match.