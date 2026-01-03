Gasperini furibondo esplode in tv: "Assurdo, assurdo! Gol da annullare, VAR senza precedenti!"

BERGAMO - "Il gol dell’Atalanta? Non ho avuto ancora modo di rivederlo e quindi non riesco a dare un giudizio. Ho visto che ci sono state delle proteste, adesso lo rivedrò. Peccato aver preso un gol così, avevamo sfiorato due volte il vantaggio: è chiaro che il gol ha messo la partita nel verso migliore per l’Atalanta, che è una squadra molto forte. Comunque io sono contento della Roma, abbiamo avuto delle ottime opportunità, abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra forte". Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, grande ex della sfida, ha offerto la propria analisi dopo il ko a Bergamo contro l'Atalanta.
Lo sfogo
"Dovbyk e Ferguson potevano fare di più? Non è facile perché ci sono anche degli avversari forti e fisici. Sto vedendo adesso il gol, faccio fatica, ma mi sembra abbastanza discutibile… Vabbè… Ci sarà modo di giudicarlo meglio. Comunque la Roma ha fatto la sua partita, ha creato probabilmente più occasioni pericolose. Peccato non aver concretizzato, queste partite viaggiano più sugli episodi e noi questa sera non li abbiamo avuti a favore", ha concluso Gian Piero Gasperini, che ha poi rincarato la dose ai microfoni di Dazn...
Le parole a Dazn
Poi, ai microfoni di Dazn, aggiunge: "Che Roma abbiamo visto questa sera? Ha fatto un'ottima gara, prendendo un gol sul quale era difficile dal campo, anche se i giocatori erano certi di questo, poi rivedendo le immagini è un gol assurdo per quelle che sono le regole del Var in questo momento. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, noi comunque all'altezza. Il gol convalidato a Scalvini è assurdo, assurdo. Non è possibile di fronte a queste immagini. Assolutamente inspiegabile poter fare degli errori del genere. Siamo stati tre minuti fermi. Dal campo è difficile, ma guardando non c'è spiegazione. Non ci vengano a dire: eh il braccio… altrimenti si cambia opinione, si cambia regolamento ogni volta".
L'analisi
"Dalla panchina ci affidiamo a quelli che sono gli organi preposti a giudicare. Poi ci sono delle cose difficili da giudicare, ma non questa. Questa è di un'assurdità senza precedenti. Ci sono due cose: le mani addosso al portiere e il braccio con cui viene toccata la palla. Assolutamente inspiegabile. La rete di Scalvini ha condizionato il prosieguo dell'incontro? Beh... Certo, i giocatori hanno continuato a fare la partita però questa roba qua non esiste, è una situazione per la quale non c'è commento. Le tensioni in panchina con Palladino? In 90 minuti ognuno gioca per la propria squadra, tira l'acqua al proprio mulino. Fa parte del calcio. Poi le partite finiscono e le cose finiscono lì. Il gol no, quello ha determinato il risultato", ha concluso Gian Piero Gasperini.
