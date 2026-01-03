Gasperini furibondo esplode in tv: "Assurdo, assurdo! Gol da annullare, VAR senza precedenti!"

BERGAMO - "Il gol dell’Atalanta? Non ho avuto ancora modo di rivederlo e quindi non riesco a dare un giudizio. Ho visto che ci sono state delle proteste , adesso lo rivedrò. Peccato aver preso un gol così, avevamo sfiorato due volte il vantaggio: è chiaro che il gol ha messo la partita nel verso migliore per l’Atalanta , che è una squadra molto forte. Comunque io sono contento della Roma, abbiamo avuto delle ottime opportunità, abbiamo fatto la nostra partita contro una squadra forte". Ai microfoni di Dazn, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, grande ex della sfida, ha offerto la propria analisi dopo il ko a Bergamo contro l'Atalanta.

Lo sfogo

"Dovbyk e Ferguson potevano fare di più? Non è facile perché ci sono anche degli avversari forti e fisici. Sto vedendo adesso il gol, faccio fatica, ma mi sembra abbastanza discutibile… Vabbè… Ci sarà modo di giudicarlo meglio. Comunque la Roma ha fatto la sua partita, ha creato probabilmente più occasioni pericolose. Peccato non aver concretizzato, queste partite viaggiano più sugli episodi e noi questa sera non li abbiamo avuti a favore", ha concluso Gian Piero Gasperini, che ha poi rincarato la dose ai microfoni di Dazn...