Tensione Gasperini, non si presenta in tv e la Roma non spiega: che sta succedendo

La Roma vince, Gasp non parla. Usciti vincitori dalla trasferta al Via del Mare, dove i giallorossi hanno sconfitto il Lecce grazie alle reti di Ferguson (14') e Dovbyk (71'), Dybala e compagni hanno ritrovato i 3 punti dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Un successo che vale 36 punti in classifica e che chiude inoltre il girone di andata. Tuttavia, Gasperini ha scelto di non presentarsi ai microfoni nell'immediato post-partita, anche se dal club non è giunta alcuna comunicazione ufficiale sul silenzio stampa.