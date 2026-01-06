Tuttosport.com
Tensione Gasperini, non si presenta in tv e la Roma non spiega: che sta succedendo

Dopo la vittoria col Lecce il tecnico non parla ai microfoni ma non c'è alcun silenzio stampa annunciato: c'entra il mercato?
2 min
GasperiniRomaLecce
Tensione Gasperini, non si presenta in tv e la Roma non spiega: che sta succedendo© ANSA
La Roma vince, Gasp non parla. Usciti vincitori dalla trasferta al Via del Mare, dove i giallorossi hanno sconfitto il Lecce grazie alle reti di Ferguson (14') e Dovbyk (71'), Dybala e compagni hanno ritrovato i 3 punti dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Un successo che vale 36 punti in classifica e che chiude inoltre il girone di andata. Tuttavia, Gasperini ha scelto di non presentarsi ai microfoni nell'immediato post-partita, anche se dal club non è giunta alcuna comunicazione ufficiale sul silenzio stampa. 

Silenzio stampa Gasperini: cosa è successo

Stando alle prime indiscrezioni riportate da Sky Sport, il silenzio dell'ex tecnico della Dea - che a Bergamo ha inoltre duramente contestato la direzione arbitrale e la convalida al Var del gol di Scalvini che ha deciso l'incontro - si dovrebbe a ragioni inerenti il calciomercato. Una sessione che a Trigoria non ha ancora conosciuto movimenti significativi e per cui Gasperini avrebbe preferito non rispondere alle domande dei giornalisti. L'agenda dei giallorossi prevede ora gara interna con il Sassuolo in programma sabato 10 gennaio: all'andata al Mapei finì 1-0 per gli ospiti. Segue in agenda l'ottavo di Coppa Italia contro il Torino previsto per martedì 13 all'Olimpico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

