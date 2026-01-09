Gasperini tuona sul mercato: "Mi avete mai sentito parlare di questo?". E sul dubbio Wesley...

Gasperini torna a parlare in conferenza dopo la rinuncia post Lecce-Roma . Il tecnico giallorosso tocca diversi temi soprattutto quelli legati al mercato e alla società: "Il fatto che sia qui è un grande segnale, vuole prendersi cura di questa squadra". All'Olimpico arriva il Sassuolo e la voglia è quella di dare continuità ai risultati per essere sempre lì, in lotta per il quarto posto . Diverse le assenze e alcuni dubbi per l'allenatore in vista della sfida con i neroverdi.

Gasperini, conferenza Roma-Sassuolo

Gasperini analizza la prossima sfida: "Domani c’è l’insidia della partita perchè il Sassuolo sta facendo un buon campionato, nonostante la sconfitta con la Juve. Ho visto il Milan rischiare di perdere col Genoa, il Napoli pareggiare. Queste cose vanno evidenziate. Anzi, forse noi adesso siamo stati tra i più bravi in questo tipo di partite, però evidenziano la difficoltà di un campionato molto equilibrato. È stata molto importante anche la risposta contro il Lecce, con tante defezioni, a dimostrazione che i ragazzi si allenano bene e con entusiasmo. È una squadra che dà sempre risposte molto forti". E proprio sul silenzio dopo Lecce: "Io pensavo si parlasse della partita e dell'impresa fatta dalla Roma in emergenza. Invece il discorso si è spostato su altro. È difficile, perché se parli, come quest’estate, dite che ti lamenti degli attaccanti; se non parli, vieni interpretato in tutti i modi...".

Mercato Roma, Gasperini: "Andate avanti così"

E proprio sul mercato legato a una domanda su Raspadori dice: "Non ne parlo. L'ho già detto più volte: voi sapete tutto quindi non c'è bisogno di dirvi le cose. Andate avanti così. Mi avete mai sentito parlare di mercato? Mi avete mai sentito parlare di Raspadori? C’è qualcuno qui che ha mai parlato di mercato con me? Al telefono, tramite messaggi, privatamente? C’è qualcuno che quest’estate o quest’inverno mi ha sentito parlare di attaccanti, a luglio o agosto? Qualcuno di voi mi ha mai sentito parlare di mercato? Voi siete bravissimi, informatissimi, io vi leggo, siete fantastici e fate benissimo il vostro mestiere. Però non da me. Io parlo solamente dei giocatori che sono della Roma, perché sono quelli che domani vanno in campo e devono cercare di fare il risultato per la Roma. Un giudizio tecnico? Lo faccio sui miei giocatori".