Dragusin chiama, Zirkzee salta, Raspadori in arrivo: calciomercato Roma, Massara in diretta

Gennaio è sempre un mese particolare, che costringe le squadre di Serie A a guardare con un occhio al campo e l'altro al mercato. La Roma , in particolare, è alla ricerca di un almeno un rinforzo in attacco ed è tra le formazioni più attive in entrata . Nel pre partita della sfida contro il Sassuolo, infatti, il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara ha parlato delle ultime novità di mercato in casa giallorossa.

Da Raspadori a Zirkzee: le parole di Massara

Tra gli obiettivi di mercato della Roma c'è Giacomo Raspadori. Su di lui il ds giallorosso ai microfoni di Dazn ha detto: "La trattativa per Raspadori esiste e dovrebbe chiudersi, in un senso o nell'altro, in breve. È plausibile che succeda domani. Robino Vaz è un grande talento ma in questo momento mi sembra abbastanza improbabile. Non credo che il Marsiglia voglia privarsene e ci sarebbe comunque molta concorrenza. Zirkzee? Lo United ha chiuso completamente ogni discussione perché con il cambio di allenatore non vogliono fare movimenti. Mi pare un'operazione improbabile. Noi siamo contenti di Ferguson e auspichiamo di averlo per tutta la stagione sul campo. Sentiamo la vicinanza della proprietà e siamo uniti verso un unico obiettivo, che è far crescere la squadra. C'è un confronto costante con Gasperini e c'è una dialettica tutta protesa per migliorare l'organico".

Roma-Dragusin, l'agente: "Aspetto che il Tottenham dica sì"

I rinforzi potrebbero arrivare anche in difesa, dove la Roma sta pensando all'ex Juve Dragusin, ora al Tottenham. A confermare la trattativa ci ha pensato l'agente del difensore rumeno, Florin Manea, che a Rai Sport ha rivelato: "Aspetto che il Tottenham dica sì alla Roma per entrare nel vivo. Ci sono un paio di offerte per lui, ma l'Italia per Radu è speciale e ha fatto molto bene in Serie A. È un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? Con tutto il rispetto, non sarebbe la strada giusta per lui. Costa 25 milioni di euro".