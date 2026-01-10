Gasperini e la battuta su Dybala: "Aspetta le partite importanti. Ecco cosa manca ancora a Soulé"

"Nel primo tempo abbiamo giocato discretamente, ma eravamo inconcludenti. Nel secondo abbiamo alzato il ritmo e siamo stati più concreti e ho iniziato a rivedere ciò che facciamo in allenamento. Ferguson ha preso una forte contusione, domani vedremo. Sono colpi dolorosi, ma non penso sia un guaio che richieda dei giorni di riposo". Queste le parole, ai microfoni di Dazn, di Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, dopo la vittoria in casa 2-0 contro il Sassuolo nella 20esima giornata di Serie A. "Dybala e l'astinenza da gol? L'importante è che continui a giocare e che si diverta. Lui aspetta le partite che devono essere sbloccate per segnare (ride, ndr). Abbiamo visto stasera un repertorio di giocate importante, poi con il tempo ritroverà i gol. Soulé ha la capacità per giocare dentro al campo perché ha fisicità ed è resistente, non sempre è possibile ma stasera è stato molto bravo. In partita gli manca ancora un po' di lucidità", aggiunge Gasperini su Dybala e Soulé.