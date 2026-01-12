Tuttosport.com
Gasperini su Roma-Torino: “Prima sconfitta in campionato, ma mi ricordo che…”

Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro i granata
2 min
GasperiniRomaTorino
Gasperini su Roma-Torino: “Prima sconfitta in campionato, ma mi ricordo che…”
Alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia, Gasperini ha acceso i riflettori sulla sfida tra Roma e Torino, un incrocio che riporta subito alla memoria il precedente di campionato: gol di Simeone e prima sconfitta stagionale per i giallorossi. Una partita che pesa ancora, ma che ora lascia spazio a un contesto diverso, quello della coppa. Davanti c’è una squadra solida e insidiosa, da affrontare in una competizione che, come ha sottolineato lo stesso allenatore, cresce d’importanza turno dopo turno e può trasformarsi in un obiettivo concreto. 

Gasperini presenta Roma-Torino

"Obiettivo Coppa Italia anche per me? Con l'Atalanta non siamo riusciti a vincerla ed è rimasto rammarico. All'inizio è una competizione non molto seguita, ma mano a mano che va avanti diventa importante e ci tengono tutti. Per la Roma ci sta sempre l'opportunità di fare la finale all'Olimpico. Il percorso è impegnativo, ora ci sta il Torino. Come me li aspetto? Sono una squadra solida e pericolosa, non riescono ad avere continuità per posizioni più alto di classifica. In campionato è stata la nostra prima sconfitta, ma mi ricordo che faceva un caldo incredibile, nulla a che vedere con le temperature di adesso e che incontreremo domani" - così Gasperini ha presentato gli ottavi di finale di Coppa Italia contro i granata ai canali a Mediaset.

 

