Gasperini, fiamme sulla Roma: "Se l'obiettivo è valorizzare i giovani farò giocare i sedicenni"

"Io ho visto tante cose buone, tanti ragazzi che hanno recuperato due volte la partita. È chiaro che abbiamo ruotato molto la rosa, però la gara è rimasta aperta. Anche nelle occasioni successive si è visto come la partita potesse girare: potevamo sicuramente vincerla e ai ragazzi devo fare i complimenti. Poi c'è stato questo calcio d'angolo che ci lascia amareggiati. Pensavamo di andare ai rigori". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Mediaset dopo l'eliminazione in Coppa Italia. "Di quello che ho sono molto soddisfatto - ha aggiunto -. Abbiamo fatto un girone d'andata molto buono, con risposte sempre al meglio delle possibilità dei giocatori a disposizione".