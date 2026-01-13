Gasperini, fiamme sulla Roma: "Se l'obiettivo è valorizzare i giovani farò giocare i sedicenni"

"Io ho visto tante cose buone, tanti ragazzi che hanno recuperato due volte la partita. È chiaro che abbiamo ruotato molto la rosa, però la gara è rimasta aperta. Anche nelle occasioni successive si è visto come la partita potesse girare: potevamo sicuramente vincerla e ai ragazzi devo fare i complimenti. Poi c'è stato questo calcio d'angolo che ci lascia amareggiati. Pensavamo di andare ai rigori". Lo ha detto Gian Piero Gasperini a Mediaset dopo l'eliminazione in Coppa Italia. "Di quello che ho sono molto soddisfatto - ha aggiunto -. Abbiamo fatto un girone d'andata molto buono, con risposte sempre al meglio delle possibilità dei giocatori a disposizione".
La battuta su Arena. Sul mercato...
Poi una battuta su Arena: "Sono contento per lui, ha solo 16 anni, non ha paura di niente. Magari è un predestinato, chi lo sa. Oggi ne è arrivato anche un altro di giovane (Vaz, ndr) e cercheremo di valorizzare anche lui". Gasperini ha parlato poi del mercato: "Se l'obiettivo è quello di valorizzare dei ragazzi, va benissimo, basta che sia tutto chiaro, facciamo giocare anche i sedicenni e anche i primavera, non è un problema".