Malen alla Roma, è fatta: Gasperini ha il rinforzo in attacco

La Roma si lecca le ferite dopo l'eliminazione dalla coppa Italia, il gol all'ultimo contro il Torino ha evidenziato ancora una volta come ci sia bisogno di rinforzi per una rosa ridotta all'osso. La dirigenza a lavoro da diverse settimane ha chiuso con Robinio Vaz, ma attenzione sarebbe potuta esser una seconda beffa dopo la vicenda Raspadori. La Roma ha trovato l'accordo con il Marsiglia per il francese (22 milioni più 3 di bonus a titolo definitivo), quella di oggi è una giornata di visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto. Sono ore bollenti in casa giallorossa, si sta chiudendo anche per Donyell Malen dall’Aston Villa. L’obiettivo è consegnare a Gasperini i due attaccanti in tempo per la sfida di campionato di domenica col Torino. Ma il mercato regala di continuo sorprese. Donyell Malen sarà un nuovo giocatore della Roma, è stato trovato l’accordo sia con l’attaccante, sia con l’Aston Villa, che ha già autorizzato il calciatore a volare oggi nella Capitale. L’operazione dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso da 2 milioni e una clausola di acquisto fissata a 25 milioni, che diventerebbe obbligatoria in caso di qualificazione in Europa.
Per la difesa si lavotra per Dragusin
In attesa della possibile chiusura odierna per Malen, la Roma continua a lavorare anche sul fronte difensivo. Il nome in cima alla lista resta quello di Radu Dragusin che avrebbe già fatto la sua scelta: vuole solo i giallorossi. Il difensore sta parlando con il Tottenham, visto che nelle ultime ore il Lipsia ha intensificato il pressing per portarlo in Germania. Per il club londinese l’ostacolo principale resta la formula: la Roma propone un prestito con obbligo legato alla qualificazione in Champions League, mentre gli Spurs spingono per una cessione a titolo definitivo. L’entourage del giocatore è al lavoro per trovare un’intesa ,con la volontà di Dragusin ormai evidente.