Malen alla Roma, è fatta: Gasperini ha il rinforzo in attacco

La Roma si lecca le ferite dopo l'eliminazione dalla coppa Italia, il gol all'ultimo contro il Torino ha evidenziato ancora una volta come ci sia bisogno di rinforzi per una rosa ridotta all'osso. La dirigenza a lavoro da diverse settimane ha chiuso con Robinio Vaz, ma attenzione sarebbe potuta esser una seconda beffa dopo la vicenda Raspadori. La Roma ha trovato l'accordo con il Marsiglia per il francese (22 milioni più 3 di bonus a titolo definitivo), quella di oggi è una giornata di visite mediche, propedeutiche alla firma del contratto. Sono ore bollenti in casa giallorossa, si sta chiudendo anche per Donyell Malen dall’Aston Villa. L’obiettivo è consegnare a Gasperini i due attaccanti in tempo per la sfida di campionato di domenica col Torino. Ma il mercato regala di continuo sorprese. Donyell Malen sarà un nuovo giocatore della Roma, è stato trovato l’accordo sia con l’attaccante, sia con l’Aston Villa, che ha già autorizzato il calciatore a volare oggi nella Capitale. L’operazione dovrebbe chiudersi con un prestito oneroso da 2 milioni e una clausola di acquisto fissata a 25 milioni, che diventerebbe obbligatoria in caso di qualificazione in Europa.