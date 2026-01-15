Roma, Arena porta nuova luce: in arrivo Vaz e Malen, Baldanzi da De Rossi. Il punto sul mercato

Essere competitivi da subito o lanciare i giovani? Delle due l’una, perché percorrere entrambe le strade oggi per la Roma è impossibile. Il mercato sta andando in una chiara direzione con l’arrivo del 18enne Robinio Vaz e di Malen . Quest’ultimo sicuramente più maturo del francese, ma proveniente comunque da un campionato diverso da quello italiano. Tutti e due avranno bisogno di tempo per ambientarsi, quando di tempo, in realtà, non ce n’è. Soprattutto dopo aver fallito il primo obiettivo della stagione. L’eliminazione in Coppa Italia, al di là della frasi di circostanza di Gasperini, fa male e non potrebbe esser altrimenti, perché dal 2008 la Roma non riesce ad alzare il trofeo e anche quest’anno andrà così . Inoltre il Torino per i giallorossi si sta trasformando in un vero e proprio incubo, perché la squadra allenata da Baroni è stata la prima a battere Dybala e compagni quest’anno all’Olimpico e ci è riuscita nuovamente martedì sera in Coppa Italia.

Verso Torino per il riscatto.

Adesso il terzo incontro della stagione, domenica a Torino, quando la Roma non potrà sbagliare per mantenere il passo Champions. Non è un mistero, però, come Baroni abbia sempre creato più di qualche grattacapo a Gasperini. Non a caso dei dieci precedenti con l’allenatore piemontese, ne ha vinti tre e pareggiati due, praticamente la metà delle volte che si sono affrontati il tecnico del Toro è uscito illeso. Una bella medaglia da mettersi sul petto, soprattutto a fronte del gap che spesso ha dovuto anche colmare con le proprie squadre affrontando l’Atalanta del Gasp. E se in stagione non c’è due senza tre lo scopriremo domenica, quando la Roma proverà nuovamente a far fronte all’emergenza, in particolare in attacco. Perché nella notte fin qui più buia dell’anno, una luce in fondo al tunnel si è comunque vista ed è quella di Antonio Arena, il 16enne della Primavera capace di segnare nel giorno del suo esordio e al suo primo pallone toccato, nemmeno due minuti dopo il suo ingresso.

«Ora lasciamolo tranquillo», ha detto il suo agente, ma in un momento in cui Dovbyk è ancora fuori e Ferguson non sarà al meglio per la sciatalgia, ecco che il giovane centravanti può far al caso della Roma. «Non ha paura di niente», ha detto Gasperini di Arena. «Ma resta pur sempre un ragazzo», la sottolineatura doverosa per evitare di caricare di responsabilità un ragazzo che anche da solo prova a mantenere i piedi per terra. «Nonostante questo gol per me non cambierà nulla», ha detto lui. E così ieri a Trigoria ha ripreso ad allenarsi come niente fosse.

Obiettivi in entrata e le uscite giallorosse

Domenica, poi, ci saranno anche due volti nuovi perché dopo giorni di stallo la Roma ha finalmente piazzato i colpi Vaz e Malen. L’olandese sosterrà oggi le visite mediche e poi firmerà un contratto che lo porta a Roma in prestito oneroso con l’obbligo di riscatto (stessa formula di Robinio). Le entrate, però, non finiscono qui, perché ai giallorossi serve anche un centrale e il prescelto sembra Radu Dragusin del Tottenham. Al giocatore piace la destinazione e ha accettato di aspettare i giallorossi che ora devono vendere prima di poter inserire un’altra pedina. E così il difensore romeno ha messo in stand by il Lipsia, fiducioso di poter arrivare anche lui nella Capitale. In uscita ore calde per Baldanzi, con il pressing di Daniele De Rossi decisivo per far passare il Genoa in vantaggio sulla Fiorentina. Poi andranno trovate delle soluzioni anche per Dovbyk, Ferguson e Tsimikas: tre giocatori che non hanno convinto Gasperini.

Su Bailey, invece, verranno fatte altre valutazioni nei prossimi giorni, perché martedì intanto è tornato titolare dopo un mese di assenza e in una serata da dimenticare, lui e Arena sono state le uniche note positive. Per questo anche domenica potrebbe cominciare nuovamente dall’inizio, con dietro Soulé e Dybala, lasciando ad Arena o ai nuovi arrivi la possibilità di entrare a gara in corso.

