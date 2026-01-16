Roma, lungo stop per Dovbyk: dovrà operarsi, ecco quanto resterà fuori

Altra tegola in attacco per Gasperini e la sua Roma: Artem Dovbyk ha deciso di operarsi e resterà fuori per almeno due mesi. Niente terapia conservativa per l'attaccante che, dopo attente valutazioni e accertamenti diagnostici, sarà sottoposto ad intervento per la lesione miotendinea alla coscia sinistra. L'ucraino sarà indisponible almeno per i prossimi due mesi e proverà a tornare a disposizione dei giallorossi per fine marzo o inizio aprile. Una tegola pesante per Gasp, che da inizio anno combatte con problemi nel reparto offensivo.