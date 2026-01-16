Tuttosport.com
Roma, lungo stop per Dovbyk: dovrà operarsi, ecco quanto resterà fuori

Niente terapia conservativa: l'attaccante ucraino sarà sottoposto a intervento chirurgico. Altra tegola in attacco per Gasperini
2 min
Altra tegola in attacco per Gasperini e la sua RomaArtem Dovbyk ha deciso di operarsi e resterà fuori per almeno due mesi. Niente terapia conservativa per l'attaccante che, dopo attente valutazioni e accertamenti diagnostici, sarà sottoposto ad intervento per la lesione miotendinea alla coscia sinistra. L'ucraino sarà indisponible almeno per i prossimi due mesi e proverà a tornare a disposizione dei giallorossi per fine marzo o inizio aprile. Una tegola pesante per Gasp, che da inizio anno combatte con problemi nel reparto offensivo.

La Roma si prepara per il Torino

Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei granata, la Roma è al lavoro per preparare la seconda sfida in una settimana contro gli uomini di Marco Baroni, che hanno già battuto due volte su due i giallorossi in stagione. Stavolta, a differenza di martedì, Gasperini almeno potrà fare affidamento sui rinforzi di gennaio. Robinio Vaz, attaccante classe 2007 prelevato dal Marsiglia, ha svolto oggi il primo allenamento con i suoi nuovi compagni, mentre l'ormai ex Aston Villa Donyell Malen (in arrivo l'ufficialità del prestito con obbligo di riscatto condizionato) si è sottoposto alle visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto. Gasperini oggi ha potuto lavorare anche con Lorenzo Pellegrini, tornato in gruppo dopo aver recuperato dalla lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro rimediata alla vigilia di Natale in allenamento. Lavoro individuale invece per Evan Ferguson, ancora in dubbio dopo la botta alla schiena subita contro il Sassuolo. Ai box anche Baldanzi e Gollini

Tutte le news di Roma

