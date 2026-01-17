Gasperini e l’arrivo di Malen: “Sono molto contento, preso un giocatore forte”. Su Toro-Roma...

La Roma di Gasperini affronterà il Torino di Baroni per la seconda volta in settimana dopo la sfida di Coppa Italia persa dai giallorossi. Un match tutt'altro che semplice per Dybala e compagni, che in tutti gli incontri con il club granata hanno rimediato soltanto sconfitte: la gara di andata in campionato terminò, infatti, col punteggio di 1-0 a favore del Torino col gran gol di Simeone, mentre il match in Coppa ha portato le firme di Adams - doppietta - ed Ilkhan, consegnando a Baroni una vittoria all'OIimpico tutt'altro che semplice. Adesso ad ospitare i giallorossi sarà l'Olimpico di Torino, con Gian Piero Gasperini che ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa di una partita decisamente ostica per i giallorossi. Tra i temi anche il mercato della Roma con i nuovi acquisti Malen e Robinio Vaz . "Al di là della rivalità del campo, questa è l'essenza della vita, va sopra a tutto. Avevo vissuto la tragedia di Barone poco prima di una partita contro. Dispiace vedere una società martoriata da brutte notizie. Stamattina era qui Bove, parlando di Fiorentina: ha risolto il contratto e andrà in Inghilterra. Questa è una bella notizia: tornerà a giocare a calcio". Queste le prime parole in conferenza stampa di Gasperini, il quale ha rivolto un pensiero a tutto l'ambiente Fiorentina per la scomparsa del presidente Rocco Commisso , da tempo alle prese con problemi di salute.

Gasperini: "Sono convinto che Malen farà bene"

"La situazione della squadra è in miglioramento. Ndicka è tornato dall Coppa d'Africa, abbiamo smaltito le squalifiche. Davanti torna Pellegrini e, molto probabilmente, anche Ferguson. Ha preso una contusione ma sembra averla superata, può essere convocato. E sono arrivati due nuovi. Siamo dispiaciuti del ko in Coppa Italia, ma in campionato arriviamo da ottimi risultati. Vaz e Malen? Hanno fatto due e un allenamento, sono due operazioni diverse: una è in prospettiva, cioè Vaz. Ha qualità. Malen è nazionale olandese, sono molto contento dell'arrivo. È stata possibile grazie alla presenza di Ryan Friedkin, si è chiusa velocemente. Sono convinto che Malen potrà fare molto bene". Ha parlato così Gasperini in merito a quelli che sono i due innesti nel reparto offensivo, facendo il punto della situazione anche sui calciatori tornati a disposizione.

"Società deve guardare al futuro. Malen? È un..."

"Vincere subito? Non è possibile. Ma diciamo che abbiamo il piede in due scarpe: uno zoccolo duro competitivo. E per esserlo dovevamo migliorare in attacco, con giocatori come Malen, ma la società deve anche guardare al futuro. Chiaramente ai ragazzi non si può chiedere fin da subito di essere competitivi contro le big. Cerchiamo di costruire in prospettiva, qualcosa che rimanga, senza dover ripartire ogni anno". Gasperini ha poi aggiunto in merito a Malen: "Ruolo?Vedremo. In questo momento lui è un centravanti. Ha rapidità e capacità di tiro, con entrambi i piedi e con potenza. Deve giocare vicino alla porta". E sulla possibilità di ulteriori innesti: "Lo ripeto: ne parlo solo con la proprietà. Malen era un'opportunità importante e l'abbiamo colta, quando invece le operazioni diventano lunghe sono difficili da realizzare".