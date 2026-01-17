Gasperini e l’arrivo di Malen: “Sono molto contento, preso un giocatore forte”. Su Toro-Roma...

La Roma di Gasperini affronterà il Torino di Baroni per la seconda volta in settimana dopo la sfida di Coppa Italia persa dai giallorossi. Un match tutt'altro che semplice per Dybala e compagni, che in tutti gli incontri con il club granata hanno rimediato soltanto sconfitte: la gara di andata in campionato terminò, infatti, col punteggio di 1-0 a favore del Torino col gran gol di Simeone, mentre il match in Coppa ha portato le firme di Adams - doppietta - ed Ilkhan, consegnando a Baroni una vittoria all'OIimpico tutt'altro che semplice. Adesso ad ospitare i giallorossi sarà l'Olimpico di Torino, con Gian Piero Gasperini che ha parlato alla vigilia del match in conferenza stampa di una partita decisamente ostica per i giallorossi. Tra i temi anche il mercato della Roma con i nuovi acquisti Malen e Robinio Vaz. "Al di là della rivalità del campo, questa è l'essenza della vita, va sopra a tutto. Avevo vissuto la tragedia di Barone poco prima di una partita contro. Dispiace vedere una società martoriata da brutte notizie. Stamattina era qui Bove, parlando di Fiorentina: ha risolto il contratto e andrà in Inghilterra. Questa è una bella notizia: tornerà a giocare a calcio". Queste le prime parole in conferenza stampa di Gasperini, il quale ha rivolto un pensiero a tutto l'ambiente Fiorentina per la scomparsa del presidente Rocco Commisso, da tempo alle prese con problemi di salute.
Gasperini: "Sono convinto che Malen farà bene"
"La situazione della squadra è in miglioramento. Ndicka è tornato dall Coppa d'Africa, abbiamo smaltito le squalifiche. Davanti torna Pellegrini e, molto probabilmente, anche Ferguson. Ha preso una contusione ma sembra averla superata, può essere convocato. E sono arrivati due nuovi. Siamo dispiaciuti del ko in Coppa Italia, ma in campionato arriviamo da ottimi risultati. Vaz e Malen? Hanno fatto due e un allenamento, sono due operazioni diverse: una è in prospettiva, cioè Vaz. Ha qualità. Malen è nazionale olandese, sono molto contento dell'arrivo. È stata possibile grazie alla presenza di Ryan Friedkin, si è chiusa velocemente. Sono convinto che Malen potrà fare molto bene". Ha parlato così Gasperini in merito a quelli che sono i due innesti nel reparto offensivo, facendo il punto della situazione anche sui calciatori tornati a disposizione.
"Società deve guardare al futuro. Malen? È un..."
"Vincere subito? Non è possibile. Ma diciamo che abbiamo il piede in due scarpe: uno zoccolo duro competitivo. E per esserlo dovevamo migliorare in attacco, con giocatori come Malen, ma la società deve anche guardare al futuro. Chiaramente ai ragazzi non si può chiedere fin da subito di essere competitivi contro le big. Cerchiamo di costruire in prospettiva, qualcosa che rimanga, senza dover ripartire ogni anno". Gasperini ha poi aggiunto in merito a Malen: "Ruolo?Vedremo. In questo momento lui è un centravanti. Ha rapidità e capacità di tiro, con entrambi i piedi e con potenza. Deve giocare vicino alla porta". E sulla possibilità di ulteriori innesti: "Lo ripeto: ne parlo solo con la proprietà. Malen era un'opportunità importante e l'abbiamo colta, quando invece le operazioni diventano lunghe sono difficili da realizzare".
Gasperini su Baroni: "A Roma è apprezzato". E sul Toro...
Gasperini ha parlato anche del suo avversario nella sfida di domani, ovvero Baroni: "Ha fatto un ottimo lavoro ovunque sia stato. È apprezzato, anche qui a Roma. Il Torino è sempre una squadra che non riesce mai a fare un salto più in alto, ma lui può portare un miglioramento". E sulla possibilità di vedere una formazione diversa rispetto a quella affrontata in Coppa Italia: "Il Torino è quello. Forse varierà qualche giocatore, hanno una rosa ampia. Sarei anche contento di ripetere la partita di coppa, al di là del risultato. Abbiamo avuto occasioni e rimontato due volte. Nel finale Arena poteva farne due, forse sarebbe stato troppo (ride, ndr). La prestazione mi ha soddisfatto". E sulle difficoltà col Toro: "Siamo due squadre che si conoscono, speriamo girino un po' meglio gli episodi. Alle bestie nere ci credo poco, ogni partita è una storia diversa. Arriviamo molto motivati dalla classifica".
"Soulé adattato bene. Difesa? Parlatene con chi di dovere"
Il tecnico della Roma ha dovuto fare i conti anche con molteplici infortuni, che lo hanno inevitabilmente condotto a compiere delle scelte. Tra queste lo spostamento in campo di alcuni calciatori, tra cui Soulé: "Arriviamo da settimane di emergenza totale, quindi abbiamo adattato un po' chiunque, e lui ha fatto bene. Credo in queste cose e non nei giocatori che fanno un solo ruolo, tranne il portiere… O forse neanche loro, vista l'evoluzione che hanno avuto negli ultimi anni. Soulé è sicuramente un giocatore di valore". Un argomento inerente è quello del possibile arrivo di un difensore a Roma, argomento in merito al quale Gasperini si è esposto così: "Parlate con chi opera sul mercato, per fortuna non è il mio settore. Nel mercato nascono e finiscono opportunità nel giro di un'ora. Io sono un uomo di campo e credo che servano cose veloci".
"Ndicka deve riprendersi, El Aynaoui affidabile". Ed i giovani...
Gasperini ha affrontato anche il tema 'Coppa d'Africa', competizione in cui sono stati impegnati calciatori fondamentali nello scacchiere giallorosso. Tra questi sicuramente Ndicka ed El Aynaoui - arrivato in finale con il suo Marocco - dei quali il tecnico ha dovuto fare a meno per un bel po': "Come sta Ndicka? È un bel tema. Quando torni da queste coppe serve rientrare nelle abitudini diverse. Speriamo riattacchi subito la spina, con la concentrazione che aveva prima di andar via. Speriamo già domani sia in forma Roma". E su El Aynaoui: "Fin da subito abbiamo capito fosse un giocatore di valore, un po' da conoscere. Le indicazioni erano più da uomo offensivo, poi ha dimostrato di essere un centrocampista affidabile anche in fase difensiva. È un atleta molto forte e un ragazzo maturo. E intelligente. È già cresciuto e può farlo ancora". Gasperini ha poi concluso soffermandosi su Ghilardi e Ziolkowski, il cui minutaggio è aumentato esponenzialmente nelle ultime uscite: "Le pagelle le fate voi, ma sono due ragazzi che hanno voglia di migliorarsi. Rientrano nei parametri del futuro di cui parlavamo. A volte ti costano qualcosa, ma lavoriamo per cercare di avere continuità".
