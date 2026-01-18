Gasperini: “Malen ha le caratteristiche che cercavo”. Dybala e la Roma 4ª: “Non siamo lì per caso"

Con il primo gol in giallorosso di Donyell Malen e il ritorno alla rete di Paulo Dybala : la vince così la Roma a Torino contro gli uomini di Marco Baroni, che in stagione avevano battuto due volte su due i giallorossi. All'Olimpico granata finisce 0-2 con la squadra di Gasperini che tiene il passo del Napoli, portandosi a -1 dai partenopei e allungando a +3 sulla Juventus , sconfitta ieri a Cagliari. Senza Ferguson e Dovbyk, infortunati, tocca a Malen, approdato a Trigoria quattro giorni fa e schierato immediatamente titolare. L'impatto dell'olandese (che compirà domani 27 anni) è subito devastante, e Gasperini sorride. Al termine della vittoria fondamentale per i giallorossi, ha parlato ai microfoni di DAZN il tecnico della Roma analizzando la prestazione dei suoi e del nuovo centravanti del club capitolino.

Gasperini: "Malen? Spero possa fare il centravanti a lungo"

"Malen? Quando si ha un giocatore di questo livello, si alza tutta la capacità offensiva della squadra. Abbiamo creato tanto e giocato con qualità, volevamo questa vittoria ed è un bel segnale". Lo ha detto a Sky il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino, parlando dell'impatto del nuovo acquisto. Per Malen un gol realizzato e uno annullato: "Ha le caratteristiche che cercavo - ha aggiunto Gasp -. Ha abilità nello smarcarsi non di schiena, ma di spostarsi sia sul taglio che sull'apertura, sa controllare la palla in area con qualità e concludere con velocità e potenza. Sono doti fondamentali per una squadra come la nostra. Se riusciamo a servirlo bene farà tanti gol. Lui esterno a sinistra? Spero possa fare il centravanti a lungo e spero di costruire una squadra in grado di sfruttare le sue caratteristiche".

"Paulo ha fatto una partita di livello". Ed Hermoso...

Funziona l'intesa con Dybala: "Paulo ha fatto una partita di livello, ha trovato un riferimento di valore e su questo cerchiamo di costruire le prossime gare. Quando le cose si completano si alza il valore di tutti", ha aggiunto. Belle parole anche per l'altro nuovo arrivato: "Robinio Vaz ha belle doti, è giovanissimo e il modo migliore per farlo crescere è dargli spazio. Bisogna lavorare tanto con lui e in prospettiva la Roma ha fatto un bell'acquisto", ha concluso Gasperini in merito a quelli che sono i nuovi innesti del reparto offensivo giallorosso."Sono preoccupato per Hermoso, spero non sia un problema importante. Sarebbe un peccato perdere delle colonne in un momento in cui ci stiamo completando in attacco", ha aggiunto Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sui granata, parlando delle condizioni dello spagnolo, uscito nel primo tempo per un problema fisico. L'allenatore giallorosso ha anche precisato che l'esclusione di Celik dai titolari è dettata solo da "precauzione" per un fastidio al flessore riscontrato martedì dal turco che dovrebbe recuperare per le prossime sfide contro Stoccarda e Milan.