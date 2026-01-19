Infortunio Hermoso, c'è lesione di secondo grado: ecco quanto resterà fuori il difensore della Roma

ROMA - In attesa del comunicato ufficiale del club giallorosso, non arrivano buone notizia da Trigoria per Gian Piero Gasperini, già alle prese con l'infortunio di Celik. Mario Hermoso, infatti, uscito malconcio nel primo tempo della sfida vinta all'Olimpico Grande Torino, avrebbe rimediato una lesione muscolare di secondo grado all'ileopsoas che dovrebbe tenerlo ai box per circa 20 giorni. Gli uomini-mercato giallorossi, già alla ricerca di riforzi nel reparto arretrato, potrebbero accelerare la trattativa con il Tottenham per riportare in Italia l'ex Juve e Genoa Radu Dragusin.
Quante partite salta
Dopo aver provato a stringere i denti e restare in campo, Mario Hermoso ha dovuto arrendersi alla noia muscolare, lasciando il proprio posto in campo a Daniele Ghilardi. Ad ogni modo, in attesa degli esami strumentali che definiranno con maggiore precisione i tempi di recupero, è difficile ipotizzare la sua presenza in Europa League, giovedì contro lo Stoccarda, e nel successivo big match di campionato contro il Milan di Massimiliano Allegri secondo in classifica.