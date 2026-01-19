Infortunio Hermoso, c'è lesione di secondo grado: ecco quanto resterà fuori il difensore della Roma

ROMA - In attesa del comunicato ufficiale del club giallorosso, non arrivano buone notizia da Trigoria per Gian Piero Gasperini , già alle prese con l'infortunio di Celik. Mario Hermoso , infatti, uscito malconcio nel primo tempo della sfida vinta all'Olimpico Grande Torino, avrebbe rimediato una lesione muscolare di secondo grado all'ileopsoas che dovrebbe tenerlo ai box per circa 20 giorni . Gli uomini-mercato giallorossi, già alla ricerca di riforzi nel reparto arretrato, potrebbero accelerare la trattativa con il Tottenham per riportare in Italia l'ex Juve e Genoa Radu Dragusin .

Quante partite salta

Dopo aver provato a stringere i denti e restare in campo, Mario Hermoso ha dovuto arrendersi alla noia muscolare, lasciando il proprio posto in campo a Daniele Ghilardi. Ad ogni modo, in attesa degli esami strumentali che definiranno con maggiore precisione i tempi di recupero, è difficile ipotizzare la sua presenza in Europa League, giovedì contro lo Stoccarda, e nel successivo big match di campionato contro il Milan di Massimiliano Allegri secondo in classifica.