Gasperini: “Dybala? Gli anni passano. Vincere in Europa è un problema”. E sull’addio di Bailey… 

In vista della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul momento della squadra, sugli obiettivi stagionali e per fare chiarezza su alcuni temi come l'addio di Bailey. Tra gestione delle energie, infortuni, mercato e ambizioni in campionato ed Europa, il tecnico giallorosso ha sottolineato la crescita del gruppo e la volontà di continuare a migliorarsi, mantenendo equilibrio tra le diverse competizioni.
Roma-Stoccarda, la conferenza di Gasperini
"La squadra direi che sta bene, a parte Hermoso che è infortunato, Dovbyk e i soliti. Stiamo attraversando un buon momento sotto l’aspetto fisico, è chiaro che domani sarà una partita ravvicinata rispetto a quella con il Milan, che è quella che ha maggiore attenzione. In Europa League una buona posizione ce l’abbiamo e sappiamo che vincendo abbiamo grosse possibilità di saltare i playoff, ma è vero che indubbiamente la nostra attenzione è al campionato" - ha spiegato Gasperini in conferenza stampa. Poi ha proseguito: "Se mi aspettavo questa Roma? Ci siamo contraddistinti da subito per questo tipo di mentalità. Ho trovato subito un gruppo molto motivato, che voleva fare una stagione importante con grande disponibilità. Mi auguro che andando avanti si riesca a migliorare l’aspetto qualitativo, soprattutto offensivo, che in alcune partite è stato il nostro punto debole. A livello di prestazioni sono state rarissime quelle in cui la squadra non ha risposto".
Come sta Dybala e la vittoria dell'Europa League
Gian Piero Gasperini ha poi parlato di Dybala: "Secondo me aveva fatto bene in un certo punto della stagione, poi ha avuto una ricaduta e ci ha messo un po' di tempo per recuperare. Gli anni passano e magari sul profilo della velocità ha qualcosa in meno, ma ha capacità di giocare e soprattutto se è supportato dai compagni riesce a essere determinante". Sull'importanza della competizione europea: "Io non metto il punto sulla vittoria dell’Europa League. Vincere un trofeo in Europa per le squadre italiane è diventato un problema, bisogna vedere anche le partite di ieri. Bisogna spostare un attimo l’obiettivo, pensare a migliorarci e a crescere per cercare di diventare una squadra più forte. Forse così si arriva a vincere qualcosa".
Sulla lotta al quarto posto: "Noi abbiamo sempre giocato per fare il massimo, è chiaro che all’inizio della stagione un po' tutti non sapevamo bene quale fosse la nostra dimensione. Dopo 21 giornate non c’è niente di definitivo, però se rimaniamo in questa posizione vorrà dire che ce la saremo conquistata. Faremo di tutto per difendere questo 4° posto e possibilmente per incrementarlo, tutto parte dalla considerazione che si ha di noi stessi".
Il motivo dell'addio di Bailey
Gasperini ha poi spiegato come è nata la scelta di interrompere il prestito di Bailey: "Purtroppo ha avuto un’esperienza negativa, nel senso che il primo giorno di allenamento si è infortunato e poi è stato tutto un calvario visto che l’infortunio è durato tantissimo. Ogni volta sembrava potesse recuperare e poi magari aveva una ricaduta, è stato un peccato perché è un giocatore del quale si pensava potesse essere un valore aggiunto. Gli infortuni hanno determinato questa scelta. Questo apre una casella, non so cosa può succedere in questi dieci giorni. Quello che penso io è che se arrivano situazioni che possono determinare un miglioramento, come per Malen, va bene, altrimenti si sta come siamo".
Gasperini, le dichiarazioni a Sky
"È chiaro che andiamo avanti partita per partita, ma 21 in campionato sono già un bel segnale e altrettanto le 6 di Europa League. Cerchiamo di ottenere risultati e contemporaneamente far crescere un organico che numericamente in prospettiva ha qualche difficoltà. La società è attenta a quelle che possono essere le possibilità per migliorare la squadra e far risultato" - ha detto Gasperini a Sky Sport. Poi ha proseguito: "Come si gestisce il doppio impegno? Indubbiamente la partita con il Milan di domenica è quella a cui abbiamo tutti i pensieri, anche per i tifosi ed è normale vista la posizione che occupiamo. Domani contro lo Stoccarda non sarà facile, sono un'ottima squadra, ci giochiamo la possibilità di andare agli ottavi, dobbiamo farlo con tutti quelli a disposizione, è un'opportunità per vedere i giovani e la loro crescita".
Sulle scelte di campo: "Ghilardi o Ziolkowski potrebbero giocare? Sì, forse anche tutti e due. Ndicka è tornato di recente, poi abbiamo Mancini, Hermoso si è fatto male... È l'occasione per far vedere la loro crescita". Poi una battuta sulla proprietà: "Se legherò i Friedkin a Trigoria fino all'arrivo di un esterno? È la cosa più importante di questi mesi, non era mai successo, per noi averli qui è un valore aggiunto, abbiamo risposte immediate e serve anche a loro per avere meglio la percezione di quello che succede. Usciremo più legati e convinti di quello che dovremo fare". Infine sullo Stoccarda: "È una squadra forte, ulteriormente migliorata. L'anno scorso giocai in trasferta e fu equilibrata, lo sarà anche domani, per noi è un impegno importante e sarà un metro di valutazione per quelli che hanno avuto meno spazio".
