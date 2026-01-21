Gasperini: “Dybala? Gli anni passano. Vincere in Europa è un problema”. E sull’addio di Bailey… 

Gian Piero Gasperini ha poi parlato di Dybala : "Secondo me aveva fatto bene in un certo punto della stagione, poi ha avuto una ricaduta e ci ha messo un po' di tempo per recuperare. Gli anni passano e magari sul profilo della velocità ha qualcosa in meno, ma ha capacità di giocare e soprattutto se è supportato dai compagni riesce a essere determinante ". Sull'importanza della competizione europea: "Io non metto il punto sulla vittoria dell’Europa League. Vincere un trofeo in Europa per le squadre italiane è diventato un problema, bisogna vedere anche le partite di ieri. Bisogna spostare un attimo l’obiettivo, pensare a migliorarci e a crescere per cercare di diventare una squadra più forte. Forse così si arriva a vincere qualcosa".

Sulla lotta al quarto posto: "Noi abbiamo sempre giocato per fare il massimo, è chiaro che all’inizio della stagione un po' tutti non sapevamo bene quale fosse la nostra dimensione. Dopo 21 giornate non c’è niente di definitivo, però se rimaniamo in questa posizione vorrà dire che ce la saremo conquistata. Faremo di tutto per difendere questo 4° posto e possibilmente per incrementarlo, tutto parte dalla considerazione che si ha di noi stessi".

Il motivo dell'addio di Bailey

Gasperini ha poi spiegato come è nata la scelta di interrompere il prestito di Bailey: "Purtroppo ha avuto un’esperienza negativa, nel senso che il primo giorno di allenamento si è infortunato e poi è stato tutto un calvario visto che l’infortunio è durato tantissimo. Ogni volta sembrava potesse recuperare e poi magari aveva una ricaduta, è stato un peccato perché è un giocatore del quale si pensava potesse essere un valore aggiunto. Gli infortuni hanno determinato questa scelta. Questo apre una casella, non so cosa può succedere in questi dieci giorni. Quello che penso io è che se arrivano situazioni che possono determinare un miglioramento, come per Malen, va bene, altrimenti si sta come siamo".