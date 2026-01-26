Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Koné, lesione: la Roma lo perde a lungo ma conta di recuperarlo...per la Juve

Arrivato il responso medico sul centrocampista di Gasperini: ecco quanto dovrà stare fermo
2 min
Roma

Roma

Tutte le notizie sulla squadra

Gasperini aveva detto di aspettare gli esami per capire l'entità dell'infortunio di Manu Koné, uscito zoppicante dal big match dell'Olimpico contro il Milan dopo aver accusato dolore all'altezza della coscia destra. Il centrocampista dovrà stare ai box per quattro settimane circa, il tecnico giallorosso spera di recuperarlo per fine mese e per un altro scontro diretto visto che sarà sicuramente out nella sfida contro il Napoli.

 

 

L'infortunio di Koné

La Roma perde Manu Konè per circa un mese. Il centrocampista francese, uscito per infortunio nel secondo tempo del match col Milan, si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Kone salterà le sfide di campionato contro Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. L'obiettivo per il recupero è il big match dell'Olimpico contro la Juventus, in programma nel week end del 28 febbraio-1° marzo.

 

 

 

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS