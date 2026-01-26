Koné, lesione: la Roma lo perde a lungo ma conta di recuperarlo...per la Juve

Gasperini aveva detto di aspettare gli esami per capire l'entità dell'infortunio di Manu Koné , uscito zoppicante dal big match dell'Olimpico contro il Milan dopo aver accusato dolore all'altezza della coscia destra. Il centrocampista dovrà stare ai box per quattro settimane circa, il tecnico giallorosso spera di recuperarlo per fine mese e per un altro scontro diretto visto che sarà sicuramente out nella sfida contro il Napoli.

L'infortunio di Koné

La Roma perde Manu Konè per circa un mese. Il centrocampista francese, uscito per infortunio nel secondo tempo del match col Milan, si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra. Kone salterà le sfide di campionato contro Udinese, Cagliari, Napoli e Cremonese. L'obiettivo per il recupero è il big match dell'Olimpico contro la Juventus, in programma nel week end del 28 febbraio-1° marzo.