Gasperini rivela: "Il mio idolo giocava alla Juve, lo imitavamo tutti. Roma? Mi avevano detto..."

"Ho avuto la fortuna di giocare negli anni 80 in Serie A e nel campionato italiano c’erano i giocatori più forti al livello mondiale come Matthaus e Maradona. Da bambino seguivo la Juventus e il mio idolo era Sivori. Era il calciatore che tutti cercavamo di imitare". A dirlo è Gian Piero Gasperini, intervenuto alla presentazione del libro 'L’ultima danza di Maradona' del giornalista Giancarlo Dotto. Ospite dell'evento tenutosi il 26 gennaio al Salone del Circolo Canottieri Aniene di Roma, il tecnico giallorosso ha risposto sul proprio trascorso da giocatore e sul culto degli idoli del passato: "Zico era straordinario, Gullit, Van Basten, Platini, Matthaus. Non solo Maradona"