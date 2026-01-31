Roma, che sollievo: l'infortunio di Dybala non è grave

ROMA - Un sorriso e mezzo per Gian Piero Gasperini che dopo aver strappato il pass diretto per gli ottavi di finale dell’Europa League, ieri ha riabbracciato Mario Hermoso e scongiurato guai più seri per Paulo Dybala . Ma andiamo con ordine, il difensore si era fermato il 19 gennaio scorso per una lesione di secondo grado all'ileopsoas. Si temeva uno stop più lungo e invece ha già svolto il primo allenamento in gruppo che, se confermato oggi e poi domani, porterà lo spagnolo a tornare titolare lunedì sera a Udine.

Dybala, solo infiammazione: il piano rientro e la fine dell’emergenza

Sul fronte Dybala, invece, non appena la Roma è rientrata da Atene ha sottoposto l’argentino ad alcuni controlli per il fastidio al ginocchio, ma dagli accertamenti sono state escluse lesioni. Solo un’infiammazione che terrà fuori il calciatore dalla gara contro i friulani, puntando così al rientro il lunedì successivo nella partita casalinga del 9 febbraio contro il Cagliari. Intanto, per questo di lunedì, si rivedranno anche tutti i nuovi acquisti, tenuti fuori dall’Europa League perché non ancora in lista Uefa.

Calciomercato Roma: obiettivo attacco nelle ultime ore

Dunque l’emergenza di Coppa sarà solo un lontano ricordo, nonostante la speranza di Gasperini sia quella che il sorriso e mezzo per i recuperi si trasformi in qualcosa di più nelle ultime 72 ore di calciomercato. "Valuteremo le eventuali opportunità da qui alla fine", ha detto Massara prima della gara con il Panathinaikos. Per questo nelle ultime ore di sondaggi e telefonate ne sono state fatte tantissime e così sarà fino al gong finale. Le operazioni che però sembrano definitivamente tramontate sono quelle di Carrasco e Tel, due nomi sondati per l’attacco nonostante ad oggi i tre acquisti giallorossi siano stati tutti in quel reparto (Malen, Vaz e Venturino). Ma il diktat di Gasp alla società nei diversi colloqui di mercato è stato chiaro: "Migliorare il reparto offensivo". Soprattutto a fronte delle prestazioni in crescita delle seconde linee come Ghilardi, Ziolkowski, Pisilli ed El Aynaoui negli altri reparti. E così gli altri nomi sul taccuino di Massara sono sempre per l’attacco, tra cui quello di Nkunku, già seguito in estate e oggi al Milan. Ma come spesso accade in queste ore del mercato, tutto diventa un domino. Quindi il centravanti rossonero, che non ha ancora aperto alla cessione, finirebbe nella lista dei partenti qualora da Milanello riuscissero a portare a casa l’operazione Mateta e contestualmente la Roma riuscisse a piazzare in uscita Ferguson. Potrebbe salutare, poi, anche Tsimikas, con Liverpool e Besiktas che avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in Turchia del terzino sinistro. Ora la palla al club di Istanbul che deve decidere tra lui e Nuno Tavares della Lazio. Sono ore di fuoco.